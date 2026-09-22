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Рынок под давлением нефти и санкций - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок под давлением нефти и санкций
Рынок под давлением нефти и санкций - 22.09.2026, ПРАЙМ
Рынок под давлением нефти и санкций
Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию понедельника снижением. Индекс Мосбиржи составил 2257,98 пункта, потеряв 0,88%; долларовый индекс... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:13+0300
2026-09-22T11:13+0300
рынок
сша
иран
мосбиржа
ртс
газпром
мнения аналитиков
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию понедельника снижением. Индекс Мосбиржи составил 2257,98 пункта, потеряв 0,88%; долларовый индекс РТС закрылся на уровне 845,84 пункта, опустившись на 0,76%. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,19%, до уровня 112,66 пункта. Лучше рынка выглядели акции "Газпрома" — котировки прибавили около 1%, тогда как акции "Самолета" дешевели примерно на 6%.Давление на рынок оказало подписание президентом США законопроекта об "адских" санкциях, который расширяет возможности применения ограничительных мер против России. В частности, документ подразумевает повышенные пошлины на все товары из России и ограничения в отношении покупателей российской нефти и газа. При этом законопроект оставляет президенту США возможность отказаться от применения отдельных мер.Дополнительным негативным фактором для рынка стала нефть: котировки марки Brent к 19:00 мск теряли более 3%, опускаясь до 100,1 доллара за баррель. Снижение связано с восстановлением части саудовских экспортных потоков и ожиданиями возможного возобновления переговоров между США и Ираном. Снижение нефтяных цен и сохранение санкционных рисков, на наш взгляд, ограничивают потенциал восстановления российского рынка и, прежде всего, нефтегазового сектора.Котировки акций "Аэрофлота" снизились примерно на 1,4% к концу основной торговой сессии понедельника: Минфин России допустил проведение SPO компании как до конца 2026 года, так и в следующем году. Сделка юридически подготовлена, а государство планирует реализовать до 23,76% акций авиакомпании, организатором продажи выступит Росимущество.Совет директоров "М.Видео" установил цену размещения дополнительной эмиссии в размере 49,9 рубля за акцию. Компания планирует разместить 500 миллионов новых бумаг по закрытой подписке в рамках программы дофинансирования объёмом 30 миллиардов рублей. Цена размещения оказалась выше текущих рыночных котировок, что оказало локальную поддержку акциям. Вместе с тем допэмиссия увеличит уставный капитал примерно в 3,8 раза и приведёт к существенному размытию долей акционеров, не участвовавших в размещении.На этой неделе инвесторы будут оценивать недельные данные Росстата по инфляции, которые выйдут в среду, 23 сентября, а также резюме последнего заседания Банка России. Базовым сценарием мы считаем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2200–2350 пунктов в ближайшие недели. Для устойчивого возвращения индекса на уровни выше 2300 пунктов необходимо снижение геополитической напряжённости.Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
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Саид Керимханов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, иран, мосбиржа, ртс, газпром, мнения аналитиков
Рынок, США, ИРАН, Мосбиржа, РТС, Газпром, Мнения аналитиков
11:13 22.09.2026
 
Рынок под давлением нефти и санкций

Индекс Мосбиржи упал до 2257 пунктов, Brent — 100 долларов, "Самолет" потерял 6%

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Саид Керимханов аналитик Цифра брокер
Саид Керимханов
аналитик «Цифра брокер»
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию понедельника снижением. Индекс Мосбиржи составил 2257,98 пункта, потеряв 0,88%; долларовый индекс РТС закрылся на уровне 845,84 пункта, опустившись на 0,76%. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,19%, до уровня 112,66 пункта. Лучше рынка выглядели акции "Газпрома" — котировки прибавили около 1%, тогда как акции "Самолета" дешевели примерно на 6%.
Давление на рынок оказало подписание президентом США законопроекта об "адских" санкциях, который расширяет возможности применения ограничительных мер против России. В частности, документ подразумевает повышенные пошлины на все товары из России и ограничения в отношении покупателей российской нефти и газа. При этом законопроект оставляет президенту США возможность отказаться от применения отдельных мер.
Дополнительным негативным фактором для рынка стала нефть: котировки марки Brent к 19:00 мск теряли более 3%, опускаясь до 100,1 доллара за баррель. Снижение связано с восстановлением части саудовских экспортных потоков и ожиданиями возможного возобновления переговоров между США и Ираном. Снижение нефтяных цен и сохранение санкционных рисков, на наш взгляд, ограничивают потенциал восстановления российского рынка и, прежде всего, нефтегазового сектора.
Котировки акций "Аэрофлота" снизились примерно на 1,4% к концу основной торговой сессии понедельника: Минфин России допустил проведение SPO компании как до конца 2026 года, так и в следующем году. Сделка юридически подготовлена, а государство планирует реализовать до 23,76% акций авиакомпании, организатором продажи выступит Росимущество.
Совет директоров "М.Видео" установил цену размещения дополнительной эмиссии в размере 49,9 рубля за акцию. Компания планирует разместить 500 миллионов новых бумаг по закрытой подписке в рамках программы дофинансирования объёмом 30 миллиардов рублей. Цена размещения оказалась выше текущих рыночных котировок, что оказало локальную поддержку акциям. Вместе с тем допэмиссия увеличит уставный капитал примерно в 3,8 раза и приведёт к существенному размытию долей акционеров, не участвовавших в размещении.
На этой неделе инвесторы будут оценивать недельные данные Росстата по инфляции, которые выйдут в среду, 23 сентября, а также резюме последнего заседания Банка России. Базовым сценарием мы считаем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2200–2350 пунктов в ближайшие недели. Для устойчивого возвращения индекса на уровни выше 2300 пунктов необходимо снижение геополитической напряжённости.

Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"

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