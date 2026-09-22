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Боковик надолго?
Боковик надолго? - 22.09.2026, ПРАЙМ
Боковик надолго?
Индекс Мосбиржи застрял в боковике — вчера почти не изменился, те же немного ниже важных 2270 пунктов, обороты торгов упали в два раза относительно средних,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:16+0300
2026-09-22T11:16+0300
2026-09-22T11:16+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
михаил зельцер
мосбиржа
газпром
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи застрял в боковике — вчера почти не изменился, те же немного ниже важных 2270 пунктов, обороты торгов упали в два раза относительно средних, чуть больше 40 миллиардов рублей за основную сессию. Отмечается биржевое затишье на фоне неопределённости на внешнем контуре — есть новые угрозы санкций, но и звучат сигналы к возобновлению переговоров РФ и США. Любой новый фактор может привести к скачку волатильности на рынке, вопрос лишь — куда двинет бенчмарк акций; предполагаем, что вверх.Слабее рынка в понедельник — акции девелопера "Самолет" (-8%). Курс рухнул на минимумы двух месяцев, было под 243 рубля. Если ещё ниже, то возрастёт риск обвала на абсолютное дно — летом был антирекорд у 205 рублей. Фактор распродаж — высокая долговая нагрузка.Сильнее рынка за вчера — бумаги "Газпрома" (+1,3%). Курс подскочил выше 97 рублей и закрепился выше знакового технического сопротивления, что открывает пространство для манёвра на психологические 100 рублей. Чувствительность курса бумаг к фактору геополитики очень высокая, и если будет реальный позитив с внешнего контура, именно они переоценятся быстрее всех.Рубль продолжил дорожать, а курсы инвалют на осенней коррекции обновили минимумы месяца. Доллар уже по 84 рубля, евро по 96,3 рубля, а биржевой юань закрылся ниже 12,5 рубля. Если летом не хватало предложения валюты на рынке, и курсы инвалют раллировали, то с приходом осени есть уже дефицит спроса на валюту. Тем не менее после прохождения налогового периода (пик платежей в эту пятницу) поддержка в рубле пропадёт, и ещё до конца месяца доллар может вернуться на 85 рублей, евро способен к 98 рублям, а для юаня есть сопротивление на 12,7 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
сша
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Михаил Зельцер
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7 495 645-6601
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, рынок, сша, михаил зельцер, мосбиржа, газпром, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Рынок, США, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Газпром, "БКС Мир инвестиций"