Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боковик надолго? - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/analitik-873542774.html
Боковик надолго?
Боковик надолго? - 22.09.2026, ПРАЙМ
Боковик надолго?
Индекс Мосбиржи застрял в боковике — вчера почти не изменился, те же немного ниже важных 2270 пунктов, обороты торгов упали в два раза относительно средних,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:16+0300
2026-09-22T11:16+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
михаил зельцер
мосбиржа
газпром
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873542774.jpg?1790065016
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи застрял в боковике — вчера почти не изменился, те же немного ниже важных 2270 пунктов, обороты торгов упали в два раза относительно средних, чуть больше 40 миллиардов рублей за основную сессию. Отмечается биржевое затишье на фоне неопределённости на внешнем контуре — есть новые угрозы санкций, но и звучат сигналы к возобновлению переговоров РФ и США. Любой новый фактор может привести к скачку волатильности на рынке, вопрос лишь — куда двинет бенчмарк акций; предполагаем, что вверх.Слабее рынка в понедельник — акции девелопера "Самолет" (-8%). Курс рухнул на минимумы двух месяцев, было под 243 рубля. Если ещё ниже, то возрастёт риск обвала на абсолютное дно — летом был антирекорд у 205 рублей. Фактор распродаж — высокая долговая нагрузка.Сильнее рынка за вчера — бумаги "Газпрома" (+1,3%). Курс подскочил выше 97 рублей и закрепился выше знакового технического сопротивления, что открывает пространство для манёвра на психологические 100 рублей. Чувствительность курса бумаг к фактору геополитики очень высокая, и если будет реальный позитив с внешнего контура, именно они переоценятся быстрее всех.Рубль продолжил дорожать, а курсы инвалют на осенней коррекции обновили минимумы месяца. Доллар уже по 84 рубля, евро по 96,3 рубля, а биржевой юань закрылся ниже 12,5 рубля. Если летом не хватало предложения валюты на рынке, и курсы инвалют раллировали, то с приходом осени есть уже дефицит спроса на валюту. Тем не менее после прохождения налогового периода (пик платежей в эту пятницу) поддержка в рубле пропадёт, и ещё до конца месяца доллар может вернуться на 85 рублей, евро способен к 98 рублям, а для юаня есть сопротивление на 12,7 рубля.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, михаил зельцер, мосбиржа, газпром, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Рынок, США, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Газпром, "БКС Мир инвестиций"
11:16 22.09.2026
 
Боковик надолго?

Индекс Мосбиржи у 2270 пунктов, обороты упали вдвое, "Самолет" потерял 8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи застрял в боковике — вчера почти не изменился, те же немного ниже важных 2270 пунктов, обороты торгов упали в два раза относительно средних, чуть больше 40 миллиардов рублей за основную сессию. Отмечается биржевое затишье на фоне неопределённости на внешнем контуре — есть новые угрозы санкций, но и звучат сигналы к возобновлению переговоров РФ и США. Любой новый фактор может привести к скачку волатильности на рынке, вопрос лишь — куда двинет бенчмарк акций; предполагаем, что вверх.
Слабее рынка в понедельник — акции девелопера "Самолет" (-8%). Курс рухнул на минимумы двух месяцев, было под 243 рубля. Если ещё ниже, то возрастёт риск обвала на абсолютное дно — летом был антирекорд у 205 рублей. Фактор распродаж — высокая долговая нагрузка.
Сильнее рынка за вчера — бумаги "Газпрома" (+1,3%). Курс подскочил выше 97 рублей и закрепился выше знакового технического сопротивления, что открывает пространство для манёвра на психологические 100 рублей. Чувствительность курса бумаг к фактору геополитики очень высокая, и если будет реальный позитив с внешнего контура, именно они переоценятся быстрее всех.
Рубль продолжил дорожать, а курсы инвалют на осенней коррекции обновили минимумы месяца. Доллар уже по 84 рубля, евро по 96,3 рубля, а биржевой юань закрылся ниже 12,5 рубля. Если летом не хватало предложения валюты на рынке, и курсы инвалют раллировали, то с приходом осени есть уже дефицит спроса на валюту. Тем не менее после прохождения налогового периода (пик платежей в эту пятницу) поддержка в рубле пропадёт, и ещё до конца месяца доллар может вернуться на 85 рублей, евро способен к 98 рублям, а для юаня есть сопротивление на 12,7 рубля.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокСШАМихаил ЗельцерМосбиржаГазпром"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала