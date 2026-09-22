https://1prime.ru/20260922/analitiki-873556721.html
Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году
Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году
Производство биотоплива в мире к 2030 году подскочит почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке,... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:50+0300
2026-09-22T15:50+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Производство биотоплива в мире к 2030 году подскочит почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада аналитического центра Чатем-Хаус.
Отмечается, что спрос на альтернативы нефти, поставляемой странами Персидского залива, из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном продолжает расти. Поиск альтернативных видов топлива привел к тому, что биотопливо вновь оказалось в центре внимания как потенциальная замена нефти.
Кроме того, ряд стран, в том числе Бразилия, Китай, страны ЕС, Индия, Индонезия, США, выступил за изменение нормативных актов, регулирующих смешивание разных видов топлива с целью увеличить минимальный процент использования биотоплива.
"Исходя из этих новых мер, ожидается, что мировое производство биотоплива вырастет примерно со 105 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2025 году до 176 миллионов в 2030 году - это рост на 68%", - прогнозирует организация.
В докладе при этом указывается, что удовлетворение дополнительного спроса на биотопливо в столь относительно короткие сроки создаст значительную нагрузку на земельные ресурсы и средства производства в сельском хозяйстве. Конкуренция за земельные ресурсы также может привести к сокращению производства продовольственных культур и усилению нестабильности продовольственного снабжения.
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мировая экономика, сша, ближний восток, персидский залив, ес
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ЕС
Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году
Чатем-Хаус: производство биотоплива в мире к 2030 году вырастет почти на 70%
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Производство биотоплива в мире к 2030 году подскочит почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада аналитического центра Чатем-Хаус.
Отмечается, что спрос на альтернативы нефти, поставляемой странами Персидского залива, из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном продолжает расти. Поиск альтернативных видов топлива привел к тому, что биотопливо вновь оказалось в центре внимания как потенциальная замена нефти.
Кроме того, ряд стран, в том числе Бразилия, Китай, страны ЕС, Индия, Индонезия, США, выступил за изменение нормативных актов, регулирующих смешивание разных видов топлива с целью увеличить минимальный процент использования биотоплива.
"Исходя из этих новых мер, ожидается, что мировое производство биотоплива вырастет примерно со 105 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2025 году до 176 миллионов в 2030 году - это рост на 68%", - прогнозирует организация.
В докладе при этом указывается, что удовлетворение дополнительного спроса на биотопливо в столь относительно короткие сроки создаст значительную нагрузку на земельные ресурсы и средства производства в сельском хозяйстве. Конкуренция за земельные ресурсы также может привести к сокращению производства продовольственных культур и усилению нестабильности продовольственного снабжения.