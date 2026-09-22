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Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году

Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году - 22.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали рост производства биотоплива в мире к 2030 году

Производство биотоплива в мире к 2030 году подскочит почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T15:50+0300

2026-09-22T15:50+0300

2026-09-22T15:50+0300

мировая экономика

сша

ближний восток

персидский залив

ес

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Производство биотоплива в мире к 2030 году подскочит почти на 70% по сравнению с уровнем прошлого года из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, следует из доклада аналитического центра Чатем-Хаус. Отмечается, что спрос на альтернативы нефти, поставляемой странами Персидского залива, из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном продолжает расти. Поиск альтернативных видов топлива привел к тому, что биотопливо вновь оказалось в центре внимания как потенциальная замена нефти. Кроме того, ряд стран, в том числе Бразилия, Китай, страны ЕС, Индия, Индонезия, США, выступил за изменение нормативных актов, регулирующих смешивание разных видов топлива с целью увеличить минимальный процент использования биотоплива. "Исходя из этих новых мер, ожидается, что мировое производство биотоплива вырастет примерно со 105 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2025 году до 176 миллионов в 2030 году - это рост на 68%", - прогнозирует организация. В докладе при этом указывается, что удовлетворение дополнительного спроса на биотопливо в столь относительно короткие сроки создаст значительную нагрузку на земельные ресурсы и средства производства в сельском хозяйстве. Конкуренция за земельные ресурсы также может привести к сокращению производства продовольственных культур и усилению нестабильности продовольственного снабжения.

сша

ближний восток

персидский залив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, ближний восток, персидский залив, ес