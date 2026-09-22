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Суд подтвердил взыскание Альфа-банком миллиарда рублей с "Новолекса"
Суд подтвердил взыскание Альфа-банком миллиарда рублей с "Новолекса" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил взыскание Альфа-банком миллиарда рублей с "Новолекса"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Альфа-банка взыскала более 1 миллиарда рублей с новосибирского ООО... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T12:09+0300
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Альфа-банка взыскала более 1 миллиарда рублей с новосибирского ООО "Холдинговая компания "Новолекс" и красноярского ООО "Константиновский рудник". Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Альфа-банк предоставил банковскую гарантию "Новолексу" в обеспечение его обязательств подрядчика по договору строительного подряда с красноуральским АО "Святогор", собственником медеплавильного комбината. Второй ответчик выступил поручителем подрядчика. После расторжения заказчиком договора стройподряда банк выплатил "Святогору" сумму гарантии в размере 1 миллиард рублей, а затем обратился с иском к подрядчику и его поручителю о взыскании этой суммы в порядке регресса. Ответчики в суде заявляли о неправомерности расторжения договора заказчиком, но суд указал на независимый характер банковских гарантий и на право ответчиков обратиться с отдельным иском к "Святогору" о взыскании убытков, если они считают, что их права нарушены. ХК "Новолекс" – строительный холдинг, специализирующийся на проектировании и строительстве объектов промышленного и гражданского назначения. В числе его проектов – строительство "Константиновского рудника" на Сейбинском месторождении рудного золота в Красноярском крае.
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Суд подтвердил взыскание Альфа-банком миллиарда рублей с "Новолекса"
Суд признал взыскание с "Новолекса" и "Константиновского рудника" миллиарда рублей
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Альфа-банка взыскала более 1 миллиарда рублей с новосибирского ООО "Холдинговая компания "Новолекс" и красноярского ООО "Константиновский рудник".
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение Арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в силу.
Альфа-банк
предоставил банковскую гарантию "Новолексу" в обеспечение его обязательств подрядчика по договору строительного подряда с красноуральским АО "Святогор", собственником медеплавильного комбината. Второй ответчик выступил поручителем подрядчика.
После расторжения заказчиком договора стройподряда банк выплатил "Святогору" сумму гарантии в размере 1 миллиард рублей, а затем обратился с иском к подрядчику и его поручителю о взыскании этой суммы в порядке регресса.
Ответчики в суде заявляли о неправомерности расторжения договора заказчиком, но суд указал на независимый характер банковских гарантий и на право ответчиков обратиться с отдельным иском к "Святогору" о взыскании убытков, если они считают, что их права нарушены.
ХК "Новолекс" – строительный холдинг, специализирующийся на проектировании и строительстве объектов промышленного и гражданского назначения. В числе его проектов – строительство "Константиновского рудника" на Сейбинском месторождении рудного золота в Красноярском крае
.