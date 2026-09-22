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Суд признал банкротом экс-бенефициара страховой компании "Подмосковье"

Суд признал банкротом экс-бенефициара страховой компании "Подмосковье" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Суд признал банкротом экс-бенефициара страховой компании "Подмосковье"

Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:57+0300

2026-09-22T17:57+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара страховой компании "Подмосковье" (Подольск) Владимира Куркина и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 512,8 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее Куркин и другие контролировавшие компанию лица были привлечены к субсидиарной ответственности, напоминает госкорпорация. Основанием послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов СК "Подмосковье". Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

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