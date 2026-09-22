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АСВ направит на расчеты с кредиторами Таврического банка 2 миллиарда рублей

АСВ направит на расчеты с кредиторами Таврического банка 2 миллиарда рублей - 22.09.2026, ПРАЙМ

АСВ направит на расчеты с кредиторами Таврического банка 2 миллиарда рублей

"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 2,08 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами Таврического банка, сообщает АСВ. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:27+0300

2026-09-22T18:32+0300

банки

финансы

агентство по страхованию вкладов

асв

банк россии

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 2,08 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами Таврического банка, сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) дополнительно направит 2,08 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами Таврического банка. Выплаты начнутся 30 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 47,95% от суммы установленных требований, составляющей 69,05 миллиарда рублей. Увеличение процента достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств от реализации ценных бумаг, а также за счет выплат по кредитным договорам, поясняет АСВ. Ранее госкорпорация направила на расчеты с кредиторами Таврического банка 31,04 миллиарда рублей. Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка. В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии