https://1prime.ru/20260922/atomenergoprom-873549325.html
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:07+0300
2026-09-22T14:07+0300
2026-09-22T14:07+0300
рынок
атомэнергопром
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,5-8,75% годовых.
Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в китайской валюте или рублях, при выплате купона и погашении - в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.
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рынок, атомэнергопром
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,5-8,75% годовых.
Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в китайской валюте или рублях, при выплате купона и погашении - в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.