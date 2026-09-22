https://1prime.ru/20260922/atomenergoprom-873549325.html

"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций

"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций

"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:07+0300

2026-09-22T14:07+0300

2026-09-22T14:07+0300

рынок

атомэнергопром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873549325.jpg?1790075260

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8,5-8,75% годовых. Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в китайской валюте или рублях, при выплате купона и погашении - в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, атомэнергопром