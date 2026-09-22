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"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:07+0300
2026-09-22T14:07+0300
рынок
атомэнергопром
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8,5-8,75% годовых. Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в китайской валюте или рублях, при выплате купона и погашении - в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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192
40
рынок, атомэнергопром
Рынок, Атомэнергопром
14:07 22.09.2026
 
"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск облигаций

"Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки на выпуск биржевых облигаций

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 25 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом не менее 1 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,5-8,75% годовых.
Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-18 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в китайской валюте или рублях, при выплате купона и погашении - в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 сентября.
 
РынокАтомэнергопром
 
 
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