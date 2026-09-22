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Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте
Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте - 22.09.2026, ПРАЙМ
Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте
Столичных автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается во вторник, 22 сентября, сообщили в... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T08:46+0300
2026-09-22T08:46+0300
2026-09-22T08:46+0300
бизнес
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Столичных автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается во вторник, 22 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Двадцать второе сентября сентября - Всемирный день без автомобиля. Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины - небольшой, но важный вклад в экологию города", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице.
"Он помогает быстро и комфортно передвигаться по городу, а доля поездок на городском транспорте продолжает расти. Присоединяйтесь к акции", - подчеркивается в сообщении.
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бизнес
Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте
В Москве автомобилистов призвали пользоваться транспортом во Всемирный день без автомобиля
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Столичных автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается во вторник, 22 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Двадцать второе сентября сентября - Всемирный день без автомобиля. Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины - небольшой, но важный вклад в экологию города", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице.
"Он помогает быстро и комфортно передвигаться по городу, а доля поездок на городском транспорте продолжает расти. Присоединяйтесь к акции", - подчеркивается в сообщении.