https://1prime.ru/20260922/avtomobilisty-873534578.html

Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте

Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте - 22.09.2026, ПРАЙМ

Московских автомобилистов призвали ездить на городском транспорте

Столичных автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается во вторник, 22 сентября, сообщили в... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T08:46+0300

2026-09-22T08:46+0300

2026-09-22T08:46+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Столичных автомобилистов призвали пользоваться городским транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается во вторник, 22 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Двадцать второе сентября сентября - Всемирный день без автомобиля. Повод хотя бы на один день изменить привычный сценарий и оставить личный автомобиль дома, выбрав для поездки городской транспорт. Даже одна поездка без машины - небольшой, но важный вклад в экологию города", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". В дептрансе отметили, что московский транспорт уже сегодня выбирают для 70% всех поездок по столице. "Он помогает быстро и комфортно передвигаться по городу, а доля поездок на городском транспорте продолжает расти. Присоединяйтесь к акции", - подчеркивается в сообщении.

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