https://1prime.ru/20260922/avtostat-873539900.html

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22%

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22% - 22.09.2026, ПРАЙМ

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22%

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в августе снизились на 22% в годовом выражении, этой третий месяц подряд с отрицательной динамикой в данном... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:30+0300

2026-09-22T10:30+0300

2026-09-22T10:30+0300

бизнес

россия

rolls-royce

lamborghini

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873539900.jpg?1790062210

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в августе снизились на 22% в годовом выражении, этой третий месяц подряд с отрицательной динамикой в данном сегменте авторынка, сообщило агентство "Автостат". "В августе нынешнего года жители РФ приобрели 181 подержанный автомобиль сегмента Luxury. Это на 22% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, вторичный рынок люксовых машин падает уже три месяца подряд", - говорится в сообщении. Самым популярным брендом среди подержанных люксовых автомобилей стал Bentley, августовские продажи которого составили 59 машин. На второй строчке расположился Rolls-Royce с показателем 40 проданных экземпляров. Далее следуют Maserati и Lamborghini (35 и 19 штук соответственно). Кроме того, в конце лета россияне стали обладателями 17 подержанных Ferrari и 11 Aston Martin. Среди моделей лидерство сохраняет Bentley Continental GT, который в августе разошелся тиражом в 33 машины. На втором месте находится Maserati Levante (17 штук), за которым следуют Rolls-Royce Cullinan (16 автомобиля) и Bentley Bentayga (14 штук). В топ-5 также попал Lamborghini Urus с результатом в 13 перепроданных экземпляров. "Что касается итогов 8 месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1 640 подержанных "люксов". И это на 5% меньше, чем в январе-августе прошлого года", - уточнили в "Автостате".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini