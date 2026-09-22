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Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22% - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22%
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22% - 22.09.2026, ПРАЙМ
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22%
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в августе снизились на 22% в годовом выражении, этой третий месяц подряд с отрицательной динамикой в данном... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:30+0300
2026-09-22T10:30+0300
бизнес
россия
rolls-royce
lamborghini
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в августе снизились на 22% в годовом выражении, этой третий месяц подряд с отрицательной динамикой в данном сегменте авторынка, сообщило агентство "Автостат". "В августе нынешнего года жители РФ приобрели 181 подержанный автомобиль сегмента Luxury. Это на 22% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, вторичный рынок люксовых машин падает уже три месяца подряд", - говорится в сообщении. Самым популярным брендом среди подержанных люксовых автомобилей стал Bentley, августовские продажи которого составили 59 машин. На второй строчке расположился Rolls-Royce с показателем 40 проданных экземпляров. Далее следуют Maserati и Lamborghini (35 и 19 штук соответственно). Кроме того, в конце лета россияне стали обладателями 17 подержанных Ferrari и 11 Aston Martin. Среди моделей лидерство сохраняет Bentley Continental GT, который в августе разошелся тиражом в 33 машины. На втором месте находится Maserati Levante (17 штук), за которым следуют Rolls-Royce Cullinan (16 автомобиля) и Bentley Bentayga (14 штук). В топ-5 также попал Lamborghini Urus с результатом в 13 перепроданных экземпляров. "Что касается итогов 8 месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1 640 подержанных "люксов". И это на 5% меньше, чем в январе-августе прошлого года", - уточнили в "Автостате".
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40
бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini
Бизнес, РОССИЯ, Rolls-Royce, Lamborghini
10:30 22.09.2026
 
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России упали на 22%

Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России снизились на 22% в годовом выражении

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в августе снизились на 22% в годовом выражении, этой третий месяц подряд с отрицательной динамикой в данном сегменте авторынка, сообщило агентство "Автостат".
"В августе нынешнего года жители РФ приобрели 181 подержанный автомобиль сегмента Luxury. Это на 22% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, вторичный рынок люксовых машин падает уже три месяца подряд", - говорится в сообщении.
Самым популярным брендом среди подержанных люксовых автомобилей стал Bentley, августовские продажи которого составили 59 машин. На второй строчке расположился Rolls-Royce с показателем 40 проданных экземпляров. Далее следуют Maserati и Lamborghini (35 и 19 штук соответственно). Кроме того, в конце лета россияне стали обладателями 17 подержанных Ferrari и 11 Aston Martin.
Среди моделей лидерство сохраняет Bentley Continental GT, который в августе разошелся тиражом в 33 машины. На втором месте находится Maserati Levante (17 штук), за которым следуют Rolls-Royce Cullinan (16 автомобиля) и Bentley Bentayga (14 штук). В топ-5 также попал Lamborghini Urus с результатом в 13 перепроданных экземпляров.
"Что касается итогов 8 месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1 640 подержанных "люксов". И это на 5% меньше, чем в январе-августе прошлого года", - уточнили в "Автостате".
 
БизнесРОССИЯRolls-RoyceLamborghini
 
 
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