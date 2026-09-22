https://1prime.ru/20260922/azerbajdzhan-873569500.html
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику - 22.09.2026, ПРАЙМ
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику
Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:43+0300
2026-09-22T20:43+0300
2026-09-22T20:43+0300
бизнес
мировая экономика
азербайджан
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873569500.jpg?1790099022
БАКУ, 22 сен – ПРАЙМ. Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"В связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности, санкциям против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
В Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили РИА Новости, что в связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты.
азербайджан
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, азербайджан, сша, иран
Бизнес, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, США, ИРАН
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику из-за санкций США
БАКУ, 22 сен – ПРАЙМ. Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"В связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности, санкциям против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
В Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили РИА Новости, что в связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты.