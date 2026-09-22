https://1prime.ru/20260922/azerbajdzhan-873569500.html

Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику

Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику - 22.09.2026, ПРАЙМ

Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику

Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:43+0300

2026-09-22T20:43+0300

2026-09-22T20:43+0300

бизнес

мировая экономика

азербайджан

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873569500.jpg?1790099022

БАКУ, 22 сен – ПРАЙМ. Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). "В связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности, санкциям против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. В Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили РИА Новости, что в связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты.

азербайджан

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, азербайджан, сша, иран