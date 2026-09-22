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Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику - 22.09.2026, ПРАЙМ
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику
Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:43+0300
2026-09-22T20:43+0300
бизнес
мировая экономика
азербайджан
сша
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БАКУ, 22 сен – ПРАЙМ. Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). "В связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности, санкциям против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. В Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили РИА Новости, что в связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты.
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бизнес, мировая экономика, азербайджан, сша, иран
Бизнес, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, США, ИРАН
20:43 22.09.2026
 
Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику

Азербайджан запретил полеты иранских авиакомпаний в республику из-за санкций США

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БАКУ, 22 сен – ПРАЙМ. Азербайджанская сторона ввела запрет на полеты иранских авиакомпаний в республику из-за американских санкций, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"В связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности, санкциям против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
В Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили РИА Новости, что в связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты.
 
БизнесМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНСШАИРАН
 
 
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