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"АвтоВАЗ" начнет серийное производство Lada Azimut 25 сентября

"АвтоВАЗ" начнет серийное производство Lada Azimut 25 сентября - 22.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начнет серийное производство Lada Azimut 25 сентября

"АвтоВАЗ" начнет серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти 25 сентября, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T19:21+0300

2026-09-22T19:21+0300

2026-09-22T19:21+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начнет серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти 25 сентября, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Двадцать пятого сентября после полудня будет дан старт, торжественный запуск на конвейере производства модели Lada Azimut", - сказал топ-менеджер. Соколов подтвердил план по производству нескольких тысяч Lada Azimut в 2026 году и порядка 20 тысяч в 2027 году. Он также заверил, что производитель, как и было обещано ранее, откроет продажи до конца 2026 года.Он отметил, что версия с автоматической трансмиссией получит несколько режимов управления: экономичный, спортивный, режим езды по трудным грунтам и зимний режим."Azimut будет выпускаться в комплектациях с двигателем объемом 1,8 литра, который будет идти с автоматической коробкой передач, а новый двигатель 1,6 литра на 120 лошадиных сил будет с ручной шестиступенчатой коробкой передач", - добавил глава компании.Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.

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бизнес, промышленность, тольятти, максим соколов, автоваз, lada