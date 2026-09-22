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В Мали запустили российский проект по ИИ и роботизации
В Мали запустили российский проект по ИИ и роботизации - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Мали запустили российский проект по ИИ и роботизации
Центр искусственного интеллекта и роботизации открылся в Бамако, это первый российский проект полного цикла в области высоких технологий на территории Западной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:16+0300
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технологии
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мали
сергей цивилев
афк "система"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Центр искусственного интеллекта и роботизации открылся в Бамако, это первый российский проект полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки, он будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерство между Россией и Мали, сообщило Минэнерго России. "В столице Республики Мали 21 сентября состоялось торжественное открытие центра искусственного интеллекта и роботизации - первого российского проекта полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки", - говорится в сообщении. Проект реализован "Корпорацией Робототехники" (входит в контур АФК "Система") по заказу малийской компании Ouagadou Sarl, генеральным исполнителем выступила компания "Эйдос Робототехника". "Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов и будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерства между Россией и Мали", - приводит Минэнерго РФ слова министра Сергея Цивилева, который является председателем российской части Российско-Малийской межправительственной комиссии. По его словам, развитие инженерных компетенций является важной составляющей долгосрочного российско-малийского сотрудничества. А запуск центра создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Проект представляет собой научно-техническую лабораторию с комплексной инфраструктурой. Так, в технологический парк входят промышленные и коллаборативные роботы, учебные ячейки, серверный кластер для обучения нейросетей, а также оборудование для прототипирования и компьютерного зрения. Реализация данного проекта открывает новые перспективы для российско-малийского сотрудничества и формирует основу для дальнейшего технологического развития всего региона, уточняют в Минэнерго РФ. "Центр учрежден как национальная площадка для подготовки инженерных кадров и внедрения технологий в промышленность и образование страны. Для российского рынка робототехники это первый экспортный проект, где отечественная компания отвечает за инженерную площадку полного цикла – от компоновки лаборатории до подготовки специалистов", - подчеркивается в релизе. Основная часть оборудования, необходимого для запуска центра, уже доставлена в Бамако. После открытия будет проведено обучение персонала, а первый выпуск специалистов из лаборатории планируется во втором квартале 2027 года.
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технологии, россия, мали, сергей цивилев, афк "система"
Технологии, РОССИЯ, МАЛИ, Сергей Цивилев, АФК "Система"
В Мали запустили российский проект по ИИ и роботизации
Минэнерго: центр искусственного интеллекта и роботизации открылся в малийском Бамако
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Центр искусственного интеллекта и роботизации открылся в Бамако, это первый российский проект полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки, он будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерство между Россией и Мали, сообщило Минэнерго России.
"В столице Республики Мали 21 сентября состоялось торжественное открытие центра искусственного интеллекта и роботизации - первого российского проекта полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки", - говорится в сообщении.
Проект реализован "Корпорацией Робототехники" (входит в контур АФК "Система") по заказу малийской компании Ouagadou Sarl, генеральным исполнителем выступила компания "Эйдос Робототехника".
"Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов и будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерства между Россией и Мали", - приводит Минэнерго РФ слова министра Сергея Цивилева, который является председателем российской части Российско-Малийской межправительственной комиссии.
По его словам, развитие инженерных компетенций является важной составляющей долгосрочного российско-малийского сотрудничества. А запуск центра создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив.
Проект представляет собой научно-техническую лабораторию с комплексной инфраструктурой. Так, в технологический парк входят промышленные и коллаборативные роботы, учебные ячейки, серверный кластер для обучения нейросетей, а также оборудование для прототипирования и компьютерного зрения.
Реализация данного проекта открывает новые перспективы для российско-малийского сотрудничества и формирует основу для дальнейшего технологического развития всего региона, уточняют в Минэнерго РФ.
"Центр учрежден как национальная площадка для подготовки инженерных кадров и внедрения технологий в промышленность и образование страны. Для российского рынка робототехники это первый экспортный проект, где отечественная компания отвечает за инженерную площадку полного цикла – от компоновки лаборатории до подготовки специалистов", - подчеркивается в релизе.
Основная часть оборудования, необходимого для запуска центра, уже доставлена в Бамако. После открытия будет проведено обучение персонала, а первый выпуск специалистов из лаборатории планируется во втором квартале 2027 года.