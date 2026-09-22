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Акционеры "Т-Технологий" одобрили консолидацию банка "Точка"

Акционеры "Т-Технологий" одобрили консолидацию банка "Точка" - 22.09.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Т-Технологий" одобрили консолидацию банка "Точка"

Акционеры "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) на внеочередном общем собрании акционеров одобрили консолидацию банка "Точка", сообщает компания. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T10:05+0300

2026-09-22T10:05+0300

2026-09-22T10:05+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) на внеочередном общем собрании акционеров одобрили консолидацию банка "Точка", сообщает компания. "За консолидацию АО "Точка" "Т-Технологиями" с использованием допэмиссии акций Т отдали голоса 94,1% участвовавших в ВОСА (явка - 63,6%)", - говорится в сообщении. Также указано, что оценку 100% АО "Точка" и цену одной акции для сделки компания объявит в ближайшие недели. "Эти параметры определит совет директоров "Т-Технологий" на основе независимой оценки с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, специфики бизнес-моделей и котировок акций Т", - пояснили в компании. Там указали, что компания планирует до конца года провести допэмиссию и закрыть сделку. В августе совет директоров "Т-Технологий" предлагал установить максимальный возможный объем планируемой дополнительной эмиссии для консолидации 100% банка "Точка" в размере 550 миллионов акций с учетом резерва. "Реально потребуется около половины, как оценивает совет директоров "Т-Технологий"", - говорится в сообщении.

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