https://1prime.ru/20260922/bank-873565172.html

Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов

Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов

Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:30+0300

2026-09-22T18:30+0300

2026-09-22T18:35+0300

банки

финансы

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873565172.jpg?1790091358

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Пугает то, что возраст дропперов, которые попадают в нашу базу, он снижается. То есть, если раньше мы фиксировали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, теперь в ней существуют люди с возрастом от 14 лет в том числе", - рассказал он, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0". Из презентации Уварова также следует, что 52% заявлений об исключении сведений из базы данных Банка России о мошеннических операциях поступают от граждан в возрасте до 25 лет. Основной канал привлечения в дропперство - интернет. "То есть преступники могут связываться с молодежью через соцсети. В основном их, как бы, привлекают к этой истории в связи с тем, что пытаются предложить какую-то подработку, легкий способ заработка", - добавил Уваров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии