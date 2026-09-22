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Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов
Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов
Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:30+0300
2026-09-22T18:30+0300
2026-09-22T18:35+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Пугает то, что возраст дропперов, которые попадают в нашу базу, он снижается. То есть, если раньше мы фиксировали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, теперь в ней существуют люди с возрастом от 14 лет в том числе", - рассказал он, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0". Из презентации Уварова также следует, что 52% заявлений об исключении сведений из базы данных Банка России о мошеннических операциях поступают от граждан в возрасте до 25 лет. Основной канал привлечения в дропперство - интернет. "То есть преступники могут связываться с молодежью через соцсети. В основном их, как бы, привлекают к этой истории в связи с тем, что пытаются предложить какую-то подработку, легкий способ заработка", - добавил Уваров.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Банк России зафиксировал снижение возраста дропперов
ЦБ зафиксировал снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение возраста дропперов, теперь в базу попадают подростки от 14 лет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Пугает то, что возраст дропперов, которые попадают в нашу базу, он снижается. То есть, если раньше мы фиксировали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, теперь в ней существуют люди с возрастом от 14 лет в том числе", - рассказал он, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0".
Из презентации Уварова также следует, что 52% заявлений об исключении сведений из базы данных Банка России о мошеннических операциях поступают от граждан в возрасте до 25 лет.
Основной канал привлечения в дропперство - интернет. "То есть преступники могут связываться с молодежью через соцсети. В основном их, как бы, привлекают к этой истории в связи с тем, что пытаются предложить какую-то подработку, легкий способ заработка", - добавил Уваров.