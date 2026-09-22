Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/beshenstvo-873572762.html
В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота
В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота
Случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома, подтвердился в селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы, введен... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T22:55+0300
2026-09-22T22:55+0300
общество
московская область
животные
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873572762.jpg?1790106901
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома, подтвердился в селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы, введен карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы подтвержден случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома… Территорию, где выявлено зараженное животное, в соответствии с руководящими документами называют очагом бешенства", - рассказали в пресс-службе ведомства. Как сообщили в пресс-службе, на территории очага и в радиусе трех километров от него введен карантин. В очаге и карантине проводится обязательная вакцинация животных;, ограничиваются мероприятия с участием животных, устанавливается запрет на вывоз животных с территории очага. Согласно сообщению, на месте уже работают специалисты госветслужбы Подмосковья. Они провели дезинфекцию и зачистку территории от грызунов для исключения распространения заболевания, также проводятся обходы по подворьям, чтобы привить животных, которые могут быть восприимчивы к болезни. Дополнительно проводится отлов животных без владельцев. По данным ведомства, карантин продлится не менее 60 дней с момента ликвидации зараженного животного. Все ограничения снимут, как только ветеринарная ситуация на территории полностью стабилизируется.
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , московская область, животные, россия
Общество , Московская область, животные, РОССИЯ
22:55 22.09.2026
 
В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота

В подмосковном селе Слемские Борки подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома, подтвердился в селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы, введен карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы подтвержден случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома… Территорию, где выявлено зараженное животное, в соответствии с руководящими документами называют очагом бешенства", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, на территории очага и в радиусе трех километров от него введен карантин. В очаге и карантине проводится обязательная вакцинация животных;, ограничиваются мероприятия с участием животных, устанавливается запрет на вывоз животных с территории очага.
Согласно сообщению, на месте уже работают специалисты госветслужбы Подмосковья. Они провели дезинфекцию и зачистку территории от грызунов для исключения распространения заболевания, также проводятся обходы по подворьям, чтобы привить животных, которые могут быть восприимчивы к болезни. Дополнительно проводится отлов животных без владельцев.
По данным ведомства, карантин продлится не менее 60 дней с момента ликвидации зараженного животного. Все ограничения снимут, как только ветеринарная ситуация на территории полностью стабилизируется.
 
ОбществоМосковская областьживотныеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала