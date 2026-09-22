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В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота

В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье подтвердился случай бешенства у мелкого рогатого скота

Случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома, подтвердился в селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы, введен... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T22:55+0300

2026-09-22T22:55+0300

2026-09-22T22:55+0300

общество

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россия

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома, подтвердился в селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы, введен карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В селе Слемские Борки муниципального округа Луховицы подтвержден случай бешенства у мелкого рогатого скота, содержавшегося во дворе частного дома… Территорию, где выявлено зараженное животное, в соответствии с руководящими документами называют очагом бешенства", - рассказали в пресс-службе ведомства. Как сообщили в пресс-службе, на территории очага и в радиусе трех километров от него введен карантин. В очаге и карантине проводится обязательная вакцинация животных;, ограничиваются мероприятия с участием животных, устанавливается запрет на вывоз животных с территории очага. Согласно сообщению, на месте уже работают специалисты госветслужбы Подмосковья. Они провели дезинфекцию и зачистку территории от грызунов для исключения распространения заболевания, также проводятся обходы по подворьям, чтобы привить животных, которые могут быть восприимчивы к болезни. Дополнительно проводится отлов животных без владельцев. По данным ведомства, карантин продлится не менее 60 дней с момента ликвидации зараженного животного. Все ограничения снимут, как только ветеринарная ситуация на территории полностью стабилизируется.

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общество , московская область, животные, россия