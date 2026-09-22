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Часть жителей Нерюнгри остались без света из-за пожара на НГРЭС

Часть жителей Нерюнгри остались без света из-за пожара на НГРЭС - 22.09.2026, ПРАЙМ

Часть жителей Нерюнгри остались без света из-за пожара на НГРЭС

Часть жителей города Нерюнгри остались без света из-за пожара на НГРЭС в Якутии, сообщается на сайте муниципального района "Нерюнгринский район" Республики... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T04:37+0300

2026-09-22T04:37+0300

2026-09-22T04:37+0300

якутия

мчс

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Часть жителей города Нерюнгри остались без света из-за пожара на НГРЭС в Якутии, сообщается на сайте муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха. Ранее МЧС Республики сообщило, что произошло возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на 40 "квадратах". Есть один пострадавший. "Поступил вызов на пожарную часть 4ПСО о том, что произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке №1 и турбины в машинном зале НГРЭС. В результате под ограничение электроэнергии попали потребители города Нерюнгри от подстанции "Городская", - говорится в сообщении.

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якутия, мчс