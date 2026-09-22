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Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП в энергетике на 60 дней

Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП в энергетике на 60 дней - 22.09.2026, ПРАЙМ

Парламент Молдавии утвердил введение режима ЧП в энергетике на 60 дней

Парламент Молдавии на внеочередном заседании утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил спикер... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:07+0300

2026-09-22T20:07+0300

2026-09-22T20:07+0300

энергетика

молдавия

чп

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на внеочередном заседании утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней, сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу. В понедельник президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По итогам заседания было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Во вторник правительство обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима ЧП на 60 дней начиная с 26 сентября, когда заканчивается срок режима повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Парламент собрался для этого на внеочередное заседание. "За введение ЧП проголосовало 54 депутата", - заявил Гросу на заседании парламента, трансляция которого велась в прямом эфире на сайте заксобрания. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов выступила против введения чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии и предложит снижение НДС и акцизов для поддержки населения в условиях энергокризиса. В Молдавии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии. Он был объявлен правительством 28 июля. Режим чрезвычайного положения может ввести только парламент по запросу правительства. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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