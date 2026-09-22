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Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными во время дождя - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными во время дождя
Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными во время дождя - 22.09.2026, ПРАЙМ
Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными во время дождя
Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве во вторник, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:57+0300
2026-09-22T11:57+0300
бизнес
общество
здоровье
москва
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве во вторник, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщает столичный департамент транспорта. "В городе местами идет дождь. Будьте особенно внимательны за рулем. Также синоптики обещают грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду до конца дня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе призвали водителей перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями. "Во время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Так будет безопаснее для всех участников дорожного движения", - подчеркивается в сообщении.
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бизнес, общество , здоровье, москва
Бизнес, Общество , Здоровье, МОСКВА
11:57 22.09.2026
 
Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными во время дождя

Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными за рулем во время дождя

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве во вторник, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе местами идет дождь. Будьте особенно внимательны за рулем. Также синоптики обещают грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду до конца дня", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями.
"Во время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Так будет безопаснее для всех участников дорожного движения", - подчеркивается в сообщении.
 
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