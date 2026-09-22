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Додон призвал Санду и ПДС срочно начать переговоры с Россией

Додон призвал Санду и ПДС срочно начать переговоры с Россией - 22.09.2026, ПРАЙМ

Додон призвал Санду и ПДС срочно начать переговоры с Россией

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон призвал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность"... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:56+0300

2026-09-22T09:56+0300

2026-09-22T09:56+0300

газ

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кишинев

германия

майя санду

игорь додон

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газпром

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КИШИНЕВ, 22 сен — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон призвал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) из-за энергокризиса в стране срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. В понедельник Санду созвала заседание совбеза, чтобы обсудить энергокризис. По его итогам было принято решение о необходимости введения режима ЧП в энергетике и гидрологии. Как сообщил спикер парламента, лидер ПДС Игорь Гросу, парламент договорился с правительством и ответственными учреждениями о необходимости объявления ЧП в этих сферах. По его словам, приоритет властей - это обеспечение бесперебойной работы водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и государственных учреждений для безопасности населения в условиях нехватки ресурсов. "Снова ЧП в энергетике. Снова власти предлагают людям терпеть. Требую от Майи Санду и ПДС действовать прагматично и срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. Германия уже рассматривает такой вариант. Почему Молдавия не может?" - написал Додон в своем Telegram-канале. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

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кишинев

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газ, молдавия, кишинев, германия, майя санду, игорь додон, пдс, газпром