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Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА
Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА - 22.09.2026, ПРАЙМ
Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА
Добавлен комментарий Кузьмичева (последние два абзаца), исправлена опечатка в первом абзаце | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T13:43+0300
2026-09-22T13:43+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873548343.jpg?1790073803
Добавлен комментарий Кузьмичева (последние два абзаца), исправлена опечатка в первом абзаце ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): процедуру прошли уже более половины администраторов, рассказал глава группы "Рунити" (объединяет "Руцентр", "Рег.ру", SpaceWeb и ряд других IT-компаний) Андрей Кузьмичев. В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью ЕСИА. "Наилучшую динамику показывает зона .рф: в "Руцентре" процедуру прошли 57,5% администраторов, управляющих 69,6% доменных имен, в "Рег.ру" - 36,2% администраторов и 57,05% имен", - сказал Кузьмичев в ходе международной конференции TLDcon. Он указал, что в целом по группе идентификацию прошли уже более половины администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su. При этом, по словам Кузьмичева, техническая возможность для различных клиентских групп обеспечивалась заранее: идентификация для физических лиц была доступна еще на момент принятия закона в декабре прошлого года. "Многолетняя практика регистрации доменов на подрядчиков или сотрудников, большое количество неактуальных данных: все это сейчас обернулось системным барьером", - прокомментировал глава группы. Он добавил, что в предстоящие месяцы "Рег.ру" и "Руцентр" должны будут вступить в специальный перечень регистраторов, формируемый правительством. Согласно новым нормам, услуги регистрации доменных имен в национальной доменной зоне могут оказывать только регистраторы из перечня и только для администраторов с пройденной идентификацией через ЕСИА. Как прокомментировал Кузьмичев РИА Новости, в России нужен "цифровой суверенитет" на рынке доменов, так как из-за отзывов российских сертификатов сайтов страдают простые пользователи. "Лучшее наше ответное действие - построить… систему сертификации в стране, которая будет работать вне зависимости от желаний или нежеланий наших западных компаний. Те, кто хотят сотрудничать с нами, сотрудничают. Те, кто не хотят работать здесь, мы никого не выгоняем, но и своих граждан и пользователей в обиду давать не можем", - подытожил он.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
13:43 22.09.2026
 
Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА

Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА

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Добавлен комментарий Кузьмичева (последние два абзаца), исправлена опечатка в первом абзаце
ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): процедуру прошли уже более половины администраторов, рассказал глава группы "Рунити" (объединяет "Руцентр", "Рег.ру", SpaceWeb и ряд других IT-компаний) Андрей Кузьмичев.
В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью ЕСИА.
"Наилучшую динамику показывает зона .рф: в "Руцентре" процедуру прошли 57,5% администраторов, управляющих 69,6% доменных имен, в "Рег.ру" - 36,2% администраторов и 57,05% имен", - сказал Кузьмичев в ходе международной конференции TLDcon.
Он указал, что в целом по группе идентификацию прошли уже более половины администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su.
При этом, по словам Кузьмичева, техническая возможность для различных клиентских групп обеспечивалась заранее: идентификация для физических лиц была доступна еще на момент принятия закона в декабре прошлого года.
"Многолетняя практика регистрации доменов на подрядчиков или сотрудников, большое количество неактуальных данных: все это сейчас обернулось системным барьером", - прокомментировал глава группы.
Он добавил, что в предстоящие месяцы "Рег.ру" и "Руцентр" должны будут вступить в специальный перечень регистраторов, формируемый правительством. Согласно новым нормам, услуги регистрации доменных имен в национальной доменной зоне могут оказывать только регистраторы из перечня и только для администраторов с пройденной идентификацией через ЕСИА.
Как прокомментировал Кузьмичев РИА Новости, в России нужен "цифровой суверенитет" на рынке доменов, так как из-за отзывов российских сертификатов сайтов страдают простые пользователи.
"Лучшее наше ответное действие - построить… систему сертификации в стране, которая будет работать вне зависимости от желаний или нежеланий наших западных компаний. Те, кто хотят сотрудничать с нами, сотрудничают. Те, кто не хотят работать здесь, мы никого не выгоняем, но и своих граждан и пользователей в обиду давать не можем", - подытожил он.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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