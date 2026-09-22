https://1prime.ru/20260922/domen-873548343.html

Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА

Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА - 22.09.2026, ПРАЙМ

Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью ЕСИА

Добавлен комментарий Кузьмичева (последние два абзаца), исправлена опечатка в первом абзаце | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T13:43+0300

2026-09-22T13:43+0300

2026-09-22T13:43+0300

технологии

общество

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Добавлен комментарий Кузьмичева (последние два абзаца), исправлена опечатка в первом абзаце ТАШКЕНТ, 22 сен - ПРАЙМ. Домен .рф лидирует по темпам идентификации владельцев сайтов с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): процедуру прошли уже более половины администраторов, рассказал глава группы "Рунити" (объединяет "Руцентр", "Рег.ру", SpaceWeb и ряд других IT-компаний) Андрей Кузьмичев. В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью ЕСИА. "Наилучшую динамику показывает зона .рф: в "Руцентре" процедуру прошли 57,5% администраторов, управляющих 69,6% доменных имен, в "Рег.ру" - 36,2% администраторов и 57,05% имен", - сказал Кузьмичев в ходе международной конференции TLDcon. Он указал, что в целом по группе идентификацию прошли уже более половины администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su. При этом, по словам Кузьмичева, техническая возможность для различных клиентских групп обеспечивалась заранее: идентификация для физических лиц была доступна еще на момент принятия закона в декабре прошлого года. "Многолетняя практика регистрации доменов на подрядчиков или сотрудников, большое количество неактуальных данных: все это сейчас обернулось системным барьером", - прокомментировал глава группы. Он добавил, что в предстоящие месяцы "Рег.ру" и "Руцентр" должны будут вступить в специальный перечень регистраторов, формируемый правительством. Согласно новым нормам, услуги регистрации доменных имен в национальной доменной зоне могут оказывать только регистраторы из перечня и только для администраторов с пройденной идентификацией через ЕСИА. Как прокомментировал Кузьмичев РИА Новости, в России нужен "цифровой суверенитет" на рынке доменов, так как из-за отзывов российских сертификатов сайтов страдают простые пользователи. "Лучшее наше ответное действие - построить… систему сертификации в стране, которая будет работать вне зависимости от желаний или нежеланий наших западных компаний. Те, кто хотят сотрудничать с нами, сотрудничают. Те, кто не хотят работать здесь, мы никого не выгоняем, но и своих граждан и пользователей в обиду давать не можем", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество