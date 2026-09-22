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В Германии в 2024 году вырастут расходы на отопление мазутом

В Германии в 2024 году вырастут расходы на отопление мазутом - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Германии в 2024 году вырастут расходы на отопление мазутом

Расходы на отопление жилых помещений мазутом вырастут в Германии в текущем году на фоне конфликта вокруг Ирана, годовые затраты на мазутное отопление одной... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:56+0300

2026-09-22T14:56+0300

2026-09-22T14:56+0300

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германия

иран

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БЕРЛИН, 22 сен - ПРАЙМ. Расходы на отопление жилых помещений мазутом вырастут в Германии в текущем году на фоне конфликта вокруг Ирана, годовые затраты на мазутное отопление одной квартиры могут увеличиться на 24%, передает агентство DPA со ссылкой на данные консалтинговой компании co2online. "В текущем году домохозяйствам в Германии вновь придется столкнуться с ростом расходов на отопление… На фоне конфликта вокруг Ирана расходы на мазутное отопление квартиры площадью 70 квадратных метров в многоквартирном доме вырастут на 24% - до 1275 евро в год", - говорится в сообщении. Согласно последнему отчету Немецкого энергетического агентства (dena) о жилищном фонде Германии, в 2024 году около 17,3% (7,5 миллионов) жилых помещений Германии отапливалось мазутными котлами. Кроме того, ожидается, что стоимость пеллетного отопления вырастет в 2026 году на 17%, до 870 евро в год. По данным co2online, это вызвано низкой активностью в строительном секторе и вытекающим из нее дефицитом сырья для производства древесных пеллет. Также, согласно данным консалтинговой компании, незначительно повысятся расходы на централизованное теплоснабжение и тепловые насосы – на 1% и 3%, до 1310 и 735 евро соответственно. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

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мировая экономика, германия, иран, сша