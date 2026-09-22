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В Дубае откроется первый офис по фактчекингу

В Дубае откроется первый офис по фактчекингу - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Дубае откроется первый офис по фактчекингу

Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы",... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:11+0300

2026-09-22T14:11+0300

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финансы

дубай

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", президент ассоциации Владимир Табак. "Сейчас уже точно можем анонсировать открытие нашего первого международного офиса в Дубае", - сказал Табак, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0". Он подчеркнул, что Россия является базой для проекта по фактчекингу, однако ассоциация GFCN - международная, поэтому международный офис может быть дополнительной точкой притяжения для представителей разных стран "У нас появится, возможно, дополнительное место для проведения мероприятий, встреч, коммуникаций. И как раз на этом форуме я бы хотел анонсировать открытие этого офиса", - добавил Табак.

дубай

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финансы, дубай