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В Дубае откроется первый офис по фактчекингу
В Дубае откроется первый офис по фактчекингу - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Дубае откроется первый офис по фактчекингу
Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы",... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:11+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", президент ассоциации Владимир Табак. "Сейчас уже точно можем анонсировать открытие нашего первого международного офиса в Дубае", - сказал Табак, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0". Он подчеркнул, что Россия является базой для проекта по фактчекингу, однако ассоциация GFCN - международная, поэтому международный офис может быть дополнительной точкой притяжения для представителей разных стран "У нас появится, возможно, дополнительное место для проведения мероприятий, встреч, коммуникаций. И как раз на этом форуме я бы хотел анонсировать открытие этого офиса", - добавил Табак.
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финансы, дубай
В Дубае откроется первый офис по фактчекингу
Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Первый международный офис Международной ассоциации по фактчекингу GFCN откроется в Дубае, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", президент ассоциации Владимир Табак.
"Сейчас уже точно можем анонсировать открытие нашего первого международного офиса в Дубае", - сказал Табак, выступая на форуме "Диалог о фейках 4.0".
Он подчеркнул, что Россия является базой для проекта по фактчекингу, однако ассоциация GFCN - международная, поэтому международный офис может быть дополнительной точкой притяжения для представителей разных стран
"У нас появится, возможно, дополнительное место для проведения мероприятий, встреч, коммуникаций. И как раз на этом форуме я бы хотел анонсировать открытие этого офиса", - добавил Табак.