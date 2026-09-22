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В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:59+0300
2026-09-22T22:00+0300
бизнес
россия
ростовская область
ржд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Днем 20 сентября на перегоне Двойная-Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено. "В 20.05 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.
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бизнес, россия, ростовская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
21:59 22.09.2026 (обновлено: 22:00 22.09.2026)
 
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов

В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов грузового поезда

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
Днем 20 сентября на перегоне Двойная-Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено.
"В 20.05 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.
В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьРЖД
 
 
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