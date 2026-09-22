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В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов

В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:59+0300

2026-09-22T21:59+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Днем 20 сентября на перегоне Двойная-Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено. "В 20.05 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.

ростовская область

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