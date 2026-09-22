https://1prime.ru/20260922/dvizhenie-873571623.html
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T21:59+0300
2026-09-22T21:59+0300
2026-09-22T22:00+0300
бизнес
россия
ростовская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873571623.jpg?1790103651
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Днем 20 сентября на перегоне Двойная-Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено. "В 20.05 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ростовская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов
В Ростовской области восстановили движение поездов после схода вагонов грузового поезда
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области, нарушенное после схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
Днем 20 сентября на перегоне Двойная-Ельмут произошел сход вагонов грузового поезда. Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено.
"В 20.05 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Двойная-Ельмут в Ростовской области и открыли движение по второму пути", - говорится в сообщении.
В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего введения движения в график.