Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/ekspert-873569180.html
В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию
В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ
В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию
Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:19+0300
2026-09-22T20:21+0300
бизнес
россия
ормузский пролив
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873569180.jpg?1790097706
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг", заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Кризис вокруг Ормузского пролива, длящийся уже полгода, наглядно продемонстрировал недолговечность традиционных цепочек поставок и недальновидность ставки на единственный логистический маршрут", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии". Конфликт на Ближнем Востоке, добавил Леер, показал, что даже устоявшиеся международные торговые треки под воздействием внешних факторов могут стремительно видоизменяться, требуя оперативной перестройки процессов. Для России, по его словам, "сложившаяся ситуация формирует ряд стратегических преимуществ, ставя страну в достаточно выгодное положение". "Сохранение партнерских отношений и строгое исполнение договоренностей подкрепили статус РФ как надежного и стабильного поставщика, занимающего все большую долю на мировом рынке, а рост котировок обеспечивает дополнительные поступления в бюджет", - подчеркнул собеседник агентства. "Кроме того, глобальное смещение логистических маршрутов выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг". Выгодное географическое положение и ресурсный потенциал позволяют правительству и бизнесу все активнее привлекать зарубежных партнеров к использованию отечественных портовых и транзитных мощностей", - заключил президент АЭИ.
ормузский пролив
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ормузский пролив, ближний восток
Бизнес, РОССИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
20:19 22.09.2026 (обновлено: 20:21 22.09.2026)
 
В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию

Леер: кризис в Ормузском проливе вывел на первый план логистическую инфраструктуру России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг", заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Кризис вокруг Ормузского пролива, длящийся уже полгода, наглядно продемонстрировал недолговечность традиционных цепочек поставок и недальновидность ставки на единственный логистический маршрут", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии".
Конфликт на Ближнем Востоке, добавил Леер, показал, что даже устоявшиеся международные торговые треки под воздействием внешних факторов могут стремительно видоизменяться, требуя оперативной перестройки процессов.
Для России, по его словам, "сложившаяся ситуация формирует ряд стратегических преимуществ, ставя страну в достаточно выгодное положение".
"Сохранение партнерских отношений и строгое исполнение договоренностей подкрепили статус РФ как надежного и стабильного поставщика, занимающего все большую долю на мировом рынке, а рост котировок обеспечивает дополнительные поступления в бюджет", - подчеркнул собеседник агентства.
"Кроме того, глобальное смещение логистических маршрутов выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг". Выгодное географическое положение и ресурсный потенциал позволяют правительству и бизнесу все активнее привлекать зарубежных партнеров к использованию отечественных портовых и транзитных мощностей", - заключил президент АЭИ.
 
БизнесРОССИЯОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала