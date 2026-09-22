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В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию

В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию - 22.09.2026, ПРАЙМ

В АЭИ рассказали, как кризис в Ормузском проливе повлиял на Россию

Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:19+0300

2026-09-22T20:19+0300

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бизнес

россия

ормузский пролив

ближний восток

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг", заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Кризис вокруг Ормузского пролива, длящийся уже полгода, наглядно продемонстрировал недолговечность традиционных цепочек поставок и недальновидность ставки на единственный логистический маршрут", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива - как меняются торговые стратегии". Конфликт на Ближнем Востоке, добавил Леер, показал, что даже устоявшиеся международные торговые треки под воздействием внешних факторов могут стремительно видоизменяться, требуя оперативной перестройки процессов. Для России, по его словам, "сложившаяся ситуация формирует ряд стратегических преимуществ, ставя страну в достаточно выгодное положение". "Сохранение партнерских отношений и строгое исполнение договоренностей подкрепили статус РФ как надежного и стабильного поставщика, занимающего все большую долю на мировом рынке, а рост котировок обеспечивает дополнительные поступления в бюджет", - подчеркнул собеседник агентства. "Кроме того, глобальное смещение логистических маршрутов выводит на первый план российскую инфраструктуру: возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора "Север - Юг". Выгодное географическое положение и ресурсный потенциал позволяют правительству и бизнесу все активнее привлекать зарубежных партнеров к использованию отечественных портовых и транзитных мощностей", - заключил президент АЭИ.

ормузский пролив

ближний восток

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бизнес, россия, ормузский пролив, ближний восток