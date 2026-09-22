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В ЕС не верят, что Мерц сможет спасти положение, пишет FT - 22.09.2026, ПРАЙМ
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В ЕС не верят, что Мерц сможет спасти положение, пишет FT
В ЕС не верят, что Мерц сможет спасти положение, пишет FT - 22.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС не верят, что Мерц сможет спасти положение, пишет FT
Крах канцлера Германии Фридриха Мерца произошел так стремительно, что в ЕС не верят, что он может спасти положение и продолжать играть роль, положенную... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T10:39+0300
2026-09-22T10:39+0300
мировая экономика
финансы
германия
берлин
фридрих мерц
адг
ес
financial times
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Крах канцлера Германии Фридриха Мерца произошел так стремительно, что в ЕС не верят, что он может спасти положение и продолжать играть роль, положенную немецкому канцлеру, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя евроблока. "Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что "крах" Мерца произошел настолько стремительно, что "никто не верит в его способность спасти положение", - пишет издание. По словам чиновника, на практике это означает, что Мерц больше не может "играть ту роль, которая полагается канцлеру Германии". Как отмечает Financial Times, по мнению чиновников, если позиции Мерца будут серьезно подорваны, он не сможет принимать смелые решения. При этом, если на смену ему придет новая команда, то ей потребуются месяцы, чтобы освоиться и начать реально влиять на ситуацию, добавляет издание. Региональные выборы в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании прошли 20 сентября. Победу с 38,2% голосов после обработки 100% протоколов одержала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), а правящий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер. На выборах в палату депутатов Берлина первое место с 25,7% заняли "Левые", ХДС с 18,8% ушел на второе, третьей с 16,3% стала АдГ. До этого, шестого сентября, АдГ уже победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг, чья СДПГ уступила АдГ, после выборов публично призвала Мерца к "смирению".
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мировая экономика, финансы, германия, берлин, фридрих мерц, адг, ес, financial times
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Фридрих Мерц, АдГ, ЕС, Financial Times
10:39 22.09.2026
 
В ЕС не верят, что Мерц сможет спасти положение, пишет FT

FT: в ЕС не верят, что Мерц может спасти положение и продолжить играть роль канцлера

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Крах канцлера Германии Фридриха Мерца произошел так стремительно, что в ЕС не верят, что он может спасти положение и продолжать играть роль, положенную немецкому канцлеру, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя евроблока.
"Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что "крах" Мерца произошел настолько стремительно, что "никто не верит в его способность спасти положение", - пишет издание.
По словам чиновника, на практике это означает, что Мерц больше не может "играть ту роль, которая полагается канцлеру Германии".
Как отмечает Financial Times, по мнению чиновников, если позиции Мерца будут серьезно подорваны, он не сможет принимать смелые решения. При этом, если на смену ему придет новая команда, то ей потребуются месяцы, чтобы освоиться и начать реально влиять на ситуацию, добавляет издание.
Региональные выборы в ландтаг (законодательное собрание) Мекленбурга-Передней Померании прошли 20 сентября. Победу с 38,2% голосов после обработки 100% протоколов одержала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), а правящий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер.
На выборах в палату депутатов Берлина первое место с 25,7% заняли "Левые", ХДС с 18,8% ушел на второе, третьей с 16,3% стала АдГ. До этого, шестого сентября, АдГ уже победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг, чья СДПГ уступила АдГ, после выборов публично призвала Мерца к "смирению".
 
Мировая экономикаФинансыГЕРМАНИЯБерлинФридрих МерцАдГЕСFinancial Times
 
 
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