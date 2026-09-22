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ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина - 22.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина
ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина - 22.09.2026, ПРАЙМ
ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:34+0300
2026-09-22T09:34+0300
бизнес
промышленность
русагро
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной промышленности, чтобы оценить оптовые цены на продукцию, сообщили в службе. "В связи с поступающей информацией об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли ФАС России в настоящее время проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей данной продукции за 2025-2026 годы с целью оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении. В службе отметили, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле ФАС. "В частности, группа компаний "Русагро", положение которой признано доминирующим на указанном рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%", - подчеркнули там. При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, подытожили в ведомстве.
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бизнес, промышленность, русагро
Бизнес, Промышленность, Русагро
09:34 22.09.2026
 
ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина

ФАС проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной промышленности, чтобы оценить оптовые цены на продукцию, сообщили в службе.
"В связи с поступающей информацией об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли ФАС России в настоящее время проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей данной продукции за 2025-2026 годы с целью оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле ФАС.
"В частности, группа компаний "Русагро", положение которой признано доминирующим на указанном рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%", - подчеркнули там.
При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, подытожили в ведомстве.
 
БизнесПромышленностьРусагро
 
 
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