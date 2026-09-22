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ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина

ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина - 22.09.2026, ПРАЙМ

ФАС проанализирует деятельность крупнейших производителей маргарина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:34+0300

2026-09-22T09:34+0300

2026-09-22T09:34+0300

бизнес

промышленность

русагро

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной промышленности, чтобы оценить оптовые цены на продукцию, сообщили в службе. "В связи с поступающей информацией об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли ФАС России в настоящее время проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей данной продукции за 2025-2026 годы с целью оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении. В службе отметили, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле ФАС. "В частности, группа компаний "Русагро", положение которой признано доминирующим на указанном рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%", - подчеркнули там. При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, подытожили в ведомстве.

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бизнес, промышленность, русагро