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ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность
ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность - 22.09.2026, ПРАЙМ
ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа об учете в тарифах на услуги по передаче электроэнергии расходов на безопасность и... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:37+0300
2026-09-22T14:37+0300
2026-09-22T14:37+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа об учете в тарифах на услуги по передаче электроэнергии расходов на безопасность и восстановление электросетей, изменения не затронут население, сообщила служба.
"Проект приказа уточняет перечень неподконтрольных расходов, в том числе части расходов на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые подлежат включению в необходимую валовую выручку сетевых организаций", - говорится в сообщении ФАС.
В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что в тарифе также будут учитываться расходы на восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений, в том числе произошедших в 2022-2025 годах.
"ФАС России подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан", - отмечается в сообщении службы.
Согласно сообщению, включение этих расходов в необходимую валовую выручку будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлено, что это необходимо.
Главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета, подчеркивает ФАС.
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ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность
ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность электросетей
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа об учете в тарифах на услуги по передаче электроэнергии расходов на безопасность и восстановление электросетей, изменения не затронут население, сообщила служба.
"Проект приказа уточняет перечень неподконтрольных расходов, в том числе части расходов на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые подлежат включению в необходимую валовую выручку сетевых организаций", - говорится в сообщении ФАС.
В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что в тарифе также будут учитываться расходы на восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений, в том числе произошедших в 2022-2025 годах.
"ФАС России подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан", - отмечается в сообщении службы.
Согласно сообщению, включение этих расходов в необходимую валовую выручку будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлено, что это необходимо.
Главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета, подчеркивает ФАС.