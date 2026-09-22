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ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность

ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность - 22.09.2026, ПРАЙМ

ФАС подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа об учете в тарифах на услуги по передаче электроэнергии расходов на безопасность и... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:37+0300

2026-09-22T14:37+0300

2026-09-22T14:37+0300

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа об учете в тарифах на услуги по передаче электроэнергии расходов на безопасность и восстановление электросетей, изменения не затронут население, сообщила служба. "Проект приказа уточняет перечень неподконтрольных расходов, в том числе части расходов на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые подлежат включению в необходимую валовую выручку сетевых организаций", - говорится в сообщении ФАС. В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что в тарифе также будут учитываться расходы на восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений, в том числе произошедших в 2022-2025 годах. "ФАС России подчеркивает, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан", - отмечается в сообщении службы. Согласно сообщению, включение этих расходов в необходимую валовую выручку будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлено, что это необходимо. Главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета, подчеркивает ФАС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40