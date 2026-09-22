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ФАС предложила запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту - 22.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС предложила запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту
ФАС предложила запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту - 22.09.2026, ПРАЙМ
ФАС предложила запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:20+0300
2026-09-22T15:20+0300
россия
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для майнинга криптовалюты, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельность по производству и (или) купле-продаже электрической энергии с деятельностью по осуществлению майнинга цифровых валют и (или) по оказанию услуг операторов майнинговой инфраструктуры", - говорится там. Как пояснили журналистам в ФАС, действующим законодательством уже установлен запрет на совмещение этих разных видов деятельности в сфере электроэнергетики. Таким образом, нельзя будет совмещать майнинг криптовалют с этими видами деятельности. ФАС предлагает дополнить действующие положения законодательства. После принятия законопроекта запрет распространится на операторов майнинговой инфраструктуры, то есть на компании, которые предоставляют услуги размещения майнингового оборудования. "Законопроект направлен на развитие уже существующего в отрасли принципа разделения видов деятельности, нивелирует риски дискриминационного доступа к энергетическим мощностям, а также исключает проблему переноса издержек из непрофильного бизнеса в регулируемый сегмент", - отмечается в сообщении службы. Кроме того, проект документа направлен на повышение надежности энергосистемы за счет сохранения приоритетности энергоснабжения учреждений (больниц, школ), промышленных предприятий и жилых домов, а не майнинговой инфраструктуры. Также предлагаемый принцип улучшает прозрачность контроля за "серым" майнингом, заключили в службе.
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россия
РОССИЯ
15:20 22.09.2026
 
ФАС предложила запретить производителям электроэнергии майнить криптовалюту

ФАС запретила производителям электроэнергии участвовать в майнинге криптовалюты

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать оператором инфраструктуры для майнинга криптовалюты, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельность по производству и (или) купле-продаже электрической энергии с деятельностью по осуществлению майнинга цифровых валют и (или) по оказанию услуг операторов майнинговой инфраструктуры", - говорится там.
Как пояснили журналистам в ФАС, действующим законодательством уже установлен запрет на совмещение этих разных видов деятельности в сфере электроэнергетики.
Таким образом, нельзя будет совмещать майнинг криптовалют с этими видами деятельности.
ФАС предлагает дополнить действующие положения законодательства. После принятия законопроекта запрет распространится на операторов майнинговой инфраструктуры, то есть на компании, которые предоставляют услуги размещения майнингового оборудования.
"Законопроект направлен на развитие уже существующего в отрасли принципа разделения видов деятельности, нивелирует риски дискриминационного доступа к энергетическим мощностям, а также исключает проблему переноса издержек из непрофильного бизнеса в регулируемый сегмент", - отмечается в сообщении службы.
Кроме того, проект документа направлен на повышение надежности энергосистемы за счет сохранения приоритетности энергоснабжения учреждений (больниц, школ), промышленных предприятий и жилых домов, а не майнинговой инфраструктуры. Также предлагаемый принцип улучшает прозрачность контроля за "серым" майнингом, заключили в службе.
 
РОССИЯ
 
 
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