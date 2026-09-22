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Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB" - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T08:49+0300
2026-09-22T08:49+0300
бизнес
технологии
техас
fitch ratings
tesla
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla - на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Fitch Ratings впервые присвоило Tesla Inc. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Отмечается, что текущий рейтинг Tesla отражает сильные позиции компании на рынке как мирового лидера в области производства аккумуляторных электрических автомобилей и ее намерение стать компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте. При этом Fitch ожидает, что производство электрических автомобилей продолжит приносить компании высокую прибыль, но в ближайшие несколько лет прибыльность от этой деятельности, вероятно, снизится, так как компания стремительно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект. Вертикально интегрированная стратегия Tesla, включающая в себя процессы от производства полупроводников до инфраструктуры и обучения искусственного интеллекта, а также производства физических продуктов, не имеет аналогов у других конкурентов, что позволяет ей оптимизировать каждый этап цепочки создания стоимости под свои потребности, говорится в сообщении. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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бизнес, технологии, техас, fitch ratings, tesla, fitch, toyota camry
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Fitch Ratings, Tesla, Fitch, Toyota Camry
08:49 22.09.2026
 
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"

Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla - на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings впервые присвоило Tesla Inc. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что текущий рейтинг Tesla отражает сильные позиции компании на рынке как мирового лидера в области производства аккумуляторных электрических автомобилей и ее намерение стать компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте.
При этом Fitch ожидает, что производство электрических автомобилей продолжит приносить компании высокую прибыль, но в ближайшие несколько лет прибыльность от этой деятельности, вероятно, снизится, так как компания стремительно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект.
Вертикально интегрированная стратегия Tesla, включающая в себя процессы от производства полупроводников до инфраструктуры и обучения искусственного интеллекта, а также производства физических продуктов, не имеет аналогов у других конкурентов, что позволяет ей оптимизировать каждый этап цепочки создания стоимости под свои потребности, говорится в сообщении.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
БизнесТехнологииТЕХАСFitch RatingsTeslaFitchToyota Camry
 
 
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