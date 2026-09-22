https://1prime.ru/20260922/fitch-873534654.html
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB" - 22.09.2026, ПРАЙМ
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T08:49+0300
2026-09-22T08:49+0300
2026-09-22T08:49+0300
бизнес
технологии
техас
fitch ratings
tesla
fitch
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873534654.jpg?1790056179
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla - на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings впервые присвоило Tesla Inc. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что текущий рейтинг Tesla отражает сильные позиции компании на рынке как мирового лидера в области производства аккумуляторных электрических автомобилей и ее намерение стать компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте.
При этом Fitch ожидает, что производство электрических автомобилей продолжит приносить компании высокую прибыль, но в ближайшие несколько лет прибыльность от этой деятельности, вероятно, снизится, так как компания стремительно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект.
Вертикально интегрированная стратегия Tesla, включающая в себя процессы от производства полупроводников до инфраструктуры и обучения искусственного интеллекта, а также производства физических продуктов, не имеет аналогов у других конкурентов, что позволяет ей оптимизировать каждый этап цепочки создания стоимости под свои потребности, говорится в сообщении.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, техас, fitch ratings, tesla, fitch, toyota camry
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Fitch Ratings, Tesla, Fitch, Toyota Camry
Fitch присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг Tesla на уровне "BBB"
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американскому производителю электромобилей Tesla - на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings впервые присвоило Tesla Inc. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что текущий рейтинг Tesla отражает сильные позиции компании на рынке как мирового лидера в области производства аккумуляторных электрических автомобилей и ее намерение стать компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте.
При этом Fitch ожидает, что производство электрических автомобилей продолжит приносить компании высокую прибыль, но в ближайшие несколько лет прибыльность от этой деятельности, вероятно, снизится, так как компания стремительно увеличивает инвестиции в искусственный интеллект.
Вертикально интегрированная стратегия Tesla, включающая в себя процессы от производства полупроводников до инфраструктуры и обучения искусственного интеллекта, а также производства физических продуктов, не имеет аналогов у других конкурентов, что позволяет ей оптимизировать каждый этап цепочки создания стоимости под свои потребности, говорится в сообщении.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.