Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/fitch-873568416.html
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с июньских 2,4%, следует из доклада Fitch под... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T20:01+0300
2026-09-22T20:07+0300
мировая экономика
сша
япония
китай
fitch ratings
fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873568416.jpg?1790096848
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с июньских 2,4%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году на 0,2 процентного пункта - до 2,6%, что незначительно ниже уровня 2025 года и приближено к долгосрочной тенденции", - пишет агентство. Ожидания роста экономики США на текущий и следующий год были также улучшены на 0,2 процентного пункта - до 2,1%. Fitch отмечает, что замедление роста реальных доходов домохозяйств в стране не влияет на увеличение уровня потребления, а наращивание инвестиций в сферу искусственного интеллекта не демонстрирует признаков замедления. В то же время агентство ухудшило ожидания по росту ВВП Китая - на 0,1 процентного пункта, до 4,5%. Сокращение инвестиций в основные средства производства, а также слабые потребительские расходы в стране сдерживают внутренний спрос, что контрастирует со значительным ростом экспорта. Агентство отмечает устойчивость экономической активности в еврозоне, в связи с чем Fitch также улучшило прогнозы по экономике валютного блока. Кроме того, Fitch пересмотрело прогноз по ВВП Южной Кореи в сторону повышения, чему способствовал бум глобальных расходов в сфере информационных технологий. Это также оказало поддержку экономикам Мексики и Японии. Fitch отмечает изменение перспектив мировой денежно-кредитной политики. Так, например, новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш взял более "ястребиный" курс, Банк Японии ускорил процесс ужесточения монетарной политики.
сша
япония
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, япония, китай, fitch ratings, fitch
Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Fitch Ratings, Fitch
20:01 22.09.2026 (обновлено: 20:07 22.09.2026)
 
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году

Fitch улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с июньских 2,4%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO).
"Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году на 0,2 процентного пункта - до 2,6%, что незначительно ниже уровня 2025 года и приближено к долгосрочной тенденции", - пишет агентство.
Ожидания роста экономики США на текущий и следующий год были также улучшены на 0,2 процентного пункта - до 2,1%. Fitch отмечает, что замедление роста реальных доходов домохозяйств в стране не влияет на увеличение уровня потребления, а наращивание инвестиций в сферу искусственного интеллекта не демонстрирует признаков замедления.
В то же время агентство ухудшило ожидания по росту ВВП Китая - на 0,1 процентного пункта, до 4,5%. Сокращение инвестиций в основные средства производства, а также слабые потребительские расходы в стране сдерживают внутренний спрос, что контрастирует со значительным ростом экспорта.
Агентство отмечает устойчивость экономической активности в еврозоне, в связи с чем Fitch также улучшило прогнозы по экономике валютного блока.
Кроме того, Fitch пересмотрело прогноз по ВВП Южной Кореи в сторону повышения, чему способствовал бум глобальных расходов в сфере информационных технологий. Это также оказало поддержку экономикам Мексики и Японии.
Fitch отмечает изменение перспектив мировой денежно-кредитной политики. Так, например, новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш взял более "ястребиный" курс, Банк Японии ускорил процесс ужесточения монетарной политики.
 
Мировая экономикаСШАЯПОНИЯКИТАЙFitch RatingsFitch
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала