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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году - 22.09.2026, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с июньских 2,4%, следует из доклада Fitch под... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T20:01+0300

2026-09-22T20:01+0300

2026-09-22T20:07+0300

мировая экономика

сша

япония

китай

fitch ratings

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с июньских 2,4%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году на 0,2 процентного пункта - до 2,6%, что незначительно ниже уровня 2025 года и приближено к долгосрочной тенденции", - пишет агентство. Ожидания роста экономики США на текущий и следующий год были также улучшены на 0,2 процентного пункта - до 2,1%. Fitch отмечает, что замедление роста реальных доходов домохозяйств в стране не влияет на увеличение уровня потребления, а наращивание инвестиций в сферу искусственного интеллекта не демонстрирует признаков замедления. В то же время агентство ухудшило ожидания по росту ВВП Китая - на 0,1 процентного пункта, до 4,5%. Сокращение инвестиций в основные средства производства, а также слабые потребительские расходы в стране сдерживают внутренний спрос, что контрастирует со значительным ростом экспорта. Агентство отмечает устойчивость экономической активности в еврозоне, в связи с чем Fitch также улучшило прогнозы по экономике валютного блока. Кроме того, Fitch пересмотрело прогноз по ВВП Южной Кореи в сторону повышения, чему способствовал бум глобальных расходов в сфере информационных технологий. Это также оказало поддержку экономикам Мексики и Японии. Fitch отмечает изменение перспектив мировой денежно-кредитной политики. Так, например, новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш взял более "ястребиный" курс, Банк Японии ускорил процесс ужесточения монетарной политики.

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мировая экономика, сша, япония, китай, fitch ratings, fitch