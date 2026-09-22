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Франция недополучила 407 миллионов евро налогов из-за скачка цен на топливо
Франция недополучила 407 миллионов евро налогов из-за скачка цен на топливо - 22.09.2026, ПРАЙМ
Франция недополучила 407 миллионов евро налогов из-за скачка цен на топливо
Франция недополучила 407 миллионов евро в виде налоговых поступлений из-за падения потребления топлива, цены на которое поднялись до рекордных значений на фоне... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:47+0300
2026-09-22T15:47+0300
2026-09-22T15:48+0300
газ
франция
ближний восток
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ПАРИЖ, 22 сен – ПРАЙМ. Франция недополучила 407 миллионов евро в виде налоговых поступлений из-за падения потребления топлива, цены на которое поднялись до рекордных значений на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил во вторник министр государственных счетов Давид Амьель. "По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 миллионов евро от НДС, минус 1,117 миллиарда евро от акцизов)", - написал он на своей странице в соцсети X. По данным французского минфина, потребление топлива между 11 и 20 сентября упало на 30% по сравнению с первыми 10 днями месяца, сообщает телеканал BFMTV. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
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газ, франция, ближний восток, иран
Газ, ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
Франция недополучила 407 миллионов евро налогов из-за скачка цен на топливо
Амьель: Франция недополучила 407 миллионов евро налогов из-за падения потребления топлива
ПАРИЖ, 22 сен – ПРАЙМ. Франция недополучила 407 миллионов евро в виде налоговых поступлений из-за падения потребления топлива, цены на которое поднялись до рекордных значений на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил во вторник министр государственных счетов Давид Амьель.
"По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 миллионов евро от НДС, минус 1,117 миллиарда евро от акцизов)", - написал он на своей странице в соцсети X.
По данным французского минфина, потребление топлива между 11 и 20 сентября упало на 30% по сравнению с первыми 10 днями месяца, сообщает телеканал BFMTV.
В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также значительно выше, чем до начала топливного кризиса.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.