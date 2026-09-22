https://1prime.ru/20260922/frantsiya-873562499.html

СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу - 22.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Франция планирует разработать совместно с США резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство Франс Пресс. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T17:45+0300

2026-09-22T17:45+0300

2026-09-22T17:45+0300

мировая экономика

сша

ормузский пролив

франция

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873562499.jpg?1790088303

ПАРИЖ, 22 сен - ПРАЙМ. Франция планирует разработать совместно с США резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство Франс Пресс. В Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН пройдет неделя высокого уровня, общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. "Франция намерена работать с американцами и своими партнерами над резолюцией Совета Безопасности, гарантирующей свободу судоходства в Ормузском проливе", - цитирует агентство дипломатический источник. США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

сша

ормузский пролив

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ормузский пролив, франция, оон