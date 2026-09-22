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СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу - 22.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
Франция планирует разработать совместно с США резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство Франс Пресс. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:45+0300
2026-09-22T17:45+0300
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ПАРИЖ, 22 сен - ПРАЙМ. Франция планирует разработать совместно с США резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство Франс Пресс. В Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН пройдет неделя высокого уровня, общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. "Франция намерена работать с американцами и своими партнерами над резолюцией Совета Безопасности, гарантирующей свободу судоходства в Ормузском проливе", - цитирует агентство дипломатический источник. США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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мировая экономика, сша, ормузский пролив, франция, оон
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ФРАНЦИЯ, ООН
СМИ: Франция хочет разработать с США резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
AFP: Франция намерена разработать с США резолюцию СБ ООН о судоходстве в Ормузском проливе
ПАРИЖ, 22 сен - ПРАЙМ. Франция планирует разработать совместно с США резолюцию Совета Безопасности ООН о свободе судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство Франс Пресс.
В Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН пройдет неделя высокого уровня, общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.
"Франция намерена работать с американцами и своими партнерами над резолюцией Совета Безопасности, гарантирующей свободу судоходства в Ормузском проливе", - цитирует агентство дипломатический источник.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.