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"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири" - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"
"Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:25+0300
2026-09-22T11:25+0300
2026-09-22T11:25+0300
газ
россия
газпром
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила компания. "На газопроводе "Сила Сибири" успешно завершены предусмотренные контрактом планово-профилактические работы. Они проводились с 15 по 22 сентября... Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
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Газ, РОССИЯ, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"
"Газпром" завершил работы на газопроводе "Сила Сибири", транспортировка газа возобновлена