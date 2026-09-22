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"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири" - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири" - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"
"Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T11:25+0300
2026-09-22T11:25+0300
газ
россия
газпром
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила компания. "На газопроводе "Сила Сибири" успешно завершены предусмотренные контрактом планово-профилактические работы. Они проводились с 15 по 22 сентября... Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
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газ, россия, газпром, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
11:25 22.09.2026
 
"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"

"Газпром" завершил работы на газопроводе "Сила Сибири", транспортировка газа возобновлена

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2026
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила компания.
"На газопроводе "Сила Сибири" успешно завершены предусмотренные контрактом планово-профилактические работы. Они проводились с 15 по 22 сентября... Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
 
ГазРОССИЯГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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