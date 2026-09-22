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"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири" - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" возобновил транспортировку газа на газопроводе "Сила Сибири"

"Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T11:25+0300

2026-09-22T11:25+0300

2026-09-22T11:25+0300

газ

россия

газпром

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершил планово-профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", проводившиеся с 15 по 22 сентября, транспортировка газа возобновлена, сообщила компания. "На газопроводе "Сила Сибири" успешно завершены предусмотренные контрактом планово-профилактические работы. Они проводились с 15 по 22 сентября... Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

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газ, россия, газпром, газопровод "сила сибири"