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"Газпром" с начала года газифицировал 115 сельских населенных пунктов - 22.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" с начала года газифицировал 115 сельских населенных пунктов
"Газпром" с начала года газифицировал 115 сельских населенных пунктов - 22.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" с начала года газифицировал 115 сельских населенных пунктов
"Газпром" по итогам января-августа текущего года газифицировал 115 сельских населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T17:27+0300
2026-09-22T17:30+0300
россия
газпром
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам января-августа текущего года газифицировал 115 сельских населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах, сообщила компания. "В январе–августе 2026 года "Газпром" газифицировал 115 сельских населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах", - говорится в сообщении. Возможность подключиться к газу, как уточняет "Газпром", получили более 13,8 тысячи домовладений и 59 котельных в сельской местности. Для этого компания построила 139 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. В "Газпроме" подчеркнули, что переход на газ повышает качество жизни людей, способствует развитию сельского хозяйства и социальной сферы. "Подключаться к газу потребителям помогает программа догазификации. Сельские жители - ее самые активные участники. На 1 сентября 2026 года с ними заключено 1 миллион 329 тысяч договоров – это более двух третей от всех договоров с гражданами России", - добавляется в релизе. Уточняется, что газовые сети подведены к участкам 1 миллиона 161 тысячи сельских домовладений, а 892 тысячи семей установили газовое оборудование и перешли на газ. Кроме того, возможностями догазификации пользуются сельские медицинские и образовательные учреждения. Ранее в сентябре "Газпром" сообщал, что газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа текущего года. По итогам выполнения программ в 2021-2025 годах компания создала условия для газификации для более 335 тысяч домовладений и квартир в 2150 населенных пунктах.
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россия, газпром
РОССИЯ, Газпром
17:27 22.09.2026 (обновлено: 17:30 22.09.2026)
 
"Газпром" с начала года газифицировал 115 сельских населенных пунктов

"Газпром" в январе-августе 2026 года газифицировал 115 сельских населенных пунктов

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам января-августа текущего года газифицировал 115 сельских населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах, сообщила компания.
"В январе–августе 2026 года "Газпром" газифицировал 115 сельских населенных пунктов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах", - говорится в сообщении.
Возможность подключиться к газу, как уточняет "Газпром", получили более 13,8 тысячи домовладений и 59 котельных в сельской местности. Для этого компания построила 139 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.
В "Газпроме" подчеркнули, что переход на газ повышает качество жизни людей, способствует развитию сельского хозяйства и социальной сферы.
"Подключаться к газу потребителям помогает программа догазификации. Сельские жители - ее самые активные участники. На 1 сентября 2026 года с ними заключено 1 миллион 329 тысяч договоров – это более двух третей от всех договоров с гражданами России", - добавляется в релизе.
Уточняется, что газовые сети подведены к участкам 1 миллиона 161 тысячи сельских домовладений, а 892 тысячи семей установили газовое оборудование и перешли на газ. Кроме того, возможностями догазификации пользуются сельские медицинские и образовательные учреждения.
Ранее в сентябре "Газпром" сообщал, что газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа текущего года. По итогам выполнения программ в 2021-2025 годах компания создала условия для газификации для более 335 тысяч домовладений и квартир в 2150 населенных пунктах.
 
РОССИЯГазпром
 
 
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