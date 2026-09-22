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"Европе конец, аминь": Экс-глава ЕК испугался победы АдГ в Германии

"Европе конец, аминь": Экс-глава ЕК испугался победы АдГ в Германии - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Европе конец, аминь": Экс-глава ЕК испугался победы АдГ в Германии

Приход правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к власти может привести к краху европейского проекта, считает бывший председатель Еврокомиссии и... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T21:25+0300

2026-09-22T21:25+0300

2026-09-22T21:25+0300

мировая экономика

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европа

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адг

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РИМ, 22 сен - ПРАЙМ. Приход правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к власти может привести к краху европейского проекта, считает бывший председатель Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди. "Если АдГ придет к власти в Германии, ценности пойдут прахом, как говорят в народе, потому что у АдГ - другие ценности", - сказал политик в интервью газете Sole 24 Ore. При этом Проди отметил, что рост популярности АдГ в первую очередь наблюдается в восточной Германии, где сохраняются повышенная напряженность и своего рода ощущение неполноценности по отношению к бывшей Западной Германии. Поэтому, по его словам, не следует обобщать ситуацию, хотя угроза постепенно распространяется на всю страну. По его словам, значение ситуации в Германии связано с ее экономической, военной и политической ролью в Европе. "Поскольку Германия не только является важнейшей экономической державой Европы, но с начала войны на Украине запустила программу, благодаря которой станет крупнейшей державой, как сказал сам канцлер (Фридрих) Мерц, как в военном, так и в политическом отношении, если это произойдет, мой ответ очень прост: Европе конец, аминь", - заявил Проди. АдГ лидирует с апреля среди всех партий Германии по популярности среди населения и существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока ХДС/ХСС с социал-демократами по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения. Кроме того, на прошедших 20 сентября региональных выборах в ландтаг (законодательное собрание) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания АдГ одержала победу с 38,2% голосов.

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мировая экономика, германия, европа, италия, адг