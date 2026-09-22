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Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ
Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ - 22.09.2026, ПРАЙМ
Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ
Поскольку скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива не предвидится, цены на нефть будут в ближайшее время расти, балансируя в диапазоне 120-150... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T18:45+0300
2026-09-22T18:51+0300
мировая экономика
ормузский пролив
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Поскольку скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива не предвидится, цены на нефть будут в ближайшее время расти, балансируя в диапазоне 120-150 долларов за баррель, но скачка до 200 долларов не ожидается, такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Перспектив полного и скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива пока не просматривается, поскольку без концептуального компромисса стороны могут рассчитывать лишь на временные ремиссии и недолгие снижения конфликтности", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива – как меняются торговые стратегии". При этом, по его словам, резкого и экстремального скачка цен до отметки в 200 долларов за баррель не ожидается, так как подобный уровень является критическим для всего международного сообщества. "Более вероятен сценарий умеренного продолжения роста цен с их последующим балансированием в диапазоне 120-150 долларов за баррель",- считает глава АЭИ.
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мировая экономика, ормузский пролив
Мировая экономика, Ормузский пролив
18:45 22.09.2026 (обновлено: 18:51 22.09.2026)
 
Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ

Глава АЭИ Леер: блокировка Ормузского пролива разгонит цены на нефть до 120-150 долларов

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Поскольку скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива не предвидится, цены на нефть будут в ближайшее время расти, балансируя в диапазоне 120-150 долларов за баррель, но скачка до 200 долларов не ожидается, такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Перспектив полного и скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива пока не просматривается, поскольку без концептуального компромисса стороны могут рассчитывать лишь на временные ремиссии и недолгие снижения конфликтности", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива – как меняются торговые стратегии".
При этом, по его словам, резкого и экстремального скачка цен до отметки в 200 долларов за баррель не ожидается, так как подобный уровень является критическим для всего международного сообщества.
"Более вероятен сценарий умеренного продолжения роста цен с их последующим балансированием в диапазоне 120-150 долларов за баррель",- считает глава АЭИ.
 
Мировая экономикаОрмузский пролив
 
 
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