https://1prime.ru/20260922/glava-873565757.html

Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ

Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ - 22.09.2026, ПРАЙМ

Блокировка Ормуза разгонит цены на нефть до 150 долларов, заявили в АЭИ

Поскольку скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива не предвидится, цены на нефть будут в ближайшее время расти, балансируя в диапазоне 120-150... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:45+0300

2026-09-22T18:45+0300

2026-09-22T18:51+0300

мировая экономика

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873565757.jpg?1790092267

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Поскольку скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива не предвидится, цены на нефть будут в ближайшее время расти, балансируя в диапазоне 120-150 долларов за баррель, но скачка до 200 долларов не ожидается, такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Перспектив полного и скорого завершения кризиса вокруг Ормузского пролива пока не просматривается, поскольку без концептуального компромисса стороны могут рассчитывать лишь на временные ремиссии и недолгие снижения конфликтности", - сказал он в кулуарах нетворкинга АЭИ "Шесть месяцев спустя: блокировка Ормузского пролива – как меняются торговые стратегии". При этом, по его словам, резкого и экстремального скачка цен до отметки в 200 долларов за баррель не ожидается, так как подобный уровень является критическим для всего международного сообщества. "Более вероятен сценарий умеренного продолжения роста цен с их последующим балансированием в диапазоне 120-150 долларов за баррель",- считает глава АЭИ.

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ормузский пролив