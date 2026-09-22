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Названы города с самым высоким уровнем среднедушевого дохода

Названы города с самым высоким уровнем среднедушевого дохода - 22.09.2026, ПРАЙМ

Названы города с самым высоким уровнем среднедушевого дохода

Москва, Санкт-Петербург, а также подмосковные Химки, Красногорск и Одинцово вошли в число крупных городов с самым высоким уровнем среднедушевого дохода с начала | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T01:00+0300

2026-09-22T01:00+0300

2026-09-22T01:00+0300

общество

москва

химки

санкт-петербург

аэропорт домодедово

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, а также подмосковные Химки, Красногорск и Одинцово вошли в число крупных городов с самым высоким уровнем среднедушевого дохода с начала 2026 года, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики оценили ежемесячные доходы в среднем на одного человека за январь-сентябрь 2026 года среди жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек. "Города с самым высоким уровнем душевого дохода: Москва (102 тысячи рублей в месяц), Химки и Красногорск (по 101 тысяче рублей), Одинцово и Санкт-Петербург (по 98 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что первую десятку рейтинга с наиболее высокими доходами также попали еще несколько городов Подмосковья, среди них Реутов, Мытищи и Долгопрудный - с показателем по 96 тысяч рублей, Люберцы - 95 тысяч рублей и Видное - 93 тысячи рублей. Согласно данным исследования, в топ-20 городов с самыми обеспеченными жителями также вошли Балашиха и Королев - по 91 тысяче рублей, Пушкин - 89 тысяч рублей, Пушкино - 88 тысяч рублей, Екатеринбург - 87 тысяч рублей, Подольск, Домодедово и Щелково - по 85 тысяч рублей, Раменское и Жуковский - по 83 тысячи рублей. При расчете среднедушевых доходов эксперты учитывали официальные зарплаты наемных работников, доходы от бизнеса, социальные выплаты, включая пенсии, пособия и стипендии, а также средства от сдачи имущества в аренду, дивиденды, проценты по банковским вкладам и инвестиции в ценные бумаги.

москва

химки

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общество , москва, химки, санкт-петербург, аэропорт домодедово