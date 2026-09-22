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В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник
Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:01+0300
2026-09-22T16:01+0300
2026-09-22T16:01+0300
россия
госдума
искусственный интеллект
ии
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости источник в палате парламента. "Планируется создание как минимум двух новых комитетов: по развитию новых территорий и комитет по развитию искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что думский комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет депутат Павел Крашенинников, планируется разделить. Второй источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По его словам, комитет по развитию новых территорий может возглавить нынешний сенатор Дмитрий Ворона, а комитет по ИИ, вероятно, возглавит депутат от фракции "Новые люди".
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РОССИЯ, Госдума, искусственный интеллект, ИИ
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник
РИА Новости: в Госдуме нового созыва планируют создать комитет по развитию ИИ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
"Планируется создание как минимум двух новых комитетов: по развитию новых территорий и комитет по развитию искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что думский комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет депутат Павел Крашенинников, планируется разделить.
Второй источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По его словам, комитет по развитию новых территорий может возглавить нынешний сенатор Дмитрий Ворона, а комитет по ИИ, вероятно, возглавит депутат от фракции "Новые люди".