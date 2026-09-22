Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/gosduma-873557369.html
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник - 22.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник
Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T16:01+0300
2026-09-22T16:01+0300
россия
госдума
искусственный интеллект
ии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873557369.jpg?1790082062
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости источник в палате парламента. "Планируется создание как минимум двух новых комитетов: по развитию новых территорий и комитет по развитию искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что думский комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет депутат Павел Крашенинников, планируется разделить. Второй источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По его словам, комитет по развитию новых территорий может возглавить нынешний сенатор Дмитрий Ворона, а комитет по ИИ, вероятно, возглавит депутат от фракции "Новые люди".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, искусственный интеллект, ии
РОССИЯ, Госдума, искусственный интеллект, ИИ
16:01 22.09.2026
 
В Госдуме создадут комитет по развитию ИИ, сообщил источник

РИА Новости: в Госдуме нового созыва планируют создать комитет по развитию ИИ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Создание как минимум двух новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва - по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
"Планируется создание как минимум двух новых комитетов: по развитию новых территорий и комитет по развитию искусственного интеллекта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что думский комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет депутат Павел Крашенинников, планируется разделить.
Второй источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По его словам, комитет по развитию новых территорий может возглавить нынешний сенатор Дмитрий Ворона, а комитет по ИИ, вероятно, возглавит депутат от фракции "Новые люди".
 
РОССИЯГосдумаискусственный интеллектИИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала