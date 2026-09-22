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В Госдуму внесли проект о порядке размещения объектов дорожного сервиса

В Госдуму внесли проект о порядке размещения объектов дорожного сервиса - 22.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о порядке размещения объектов дорожного сервиса

Законопроект о порядке размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог внесен в Госдуму, его вступление в силу, в случае успешного прохождения,... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T16:32+0300

2026-09-22T16:32+0300

2026-09-22T16:32+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Законопроект о порядке размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог внесен в Госдуму, его вступление в силу, в случае успешного прохождения, предполагается с 1 марта, сообщил Минтранс России. "Проект федерального закона призван упорядочить процесс размещения объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране безопаснее и комфортнее. Вступление нововведений в силу запланировано на 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в документе впервые на законодательном уровне закрепляются понятия "мобильный объект дорожного сервиса" и "многофункциональная зона дорожного сервиса". Так, под мобильным объектом понимаются транспортные средства (автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны), оснащенные для обслуживания участников движения по пути следования. В свою очередь, многофункциональная зона (МФЗ) - это территория, где на одной площадке размещаются не менее двух объектов сервиса разного типа. Кроме того, законопроектом уточняются критерии отнесения объектов к дорожному сервису: ими признаются только располагающиеся в полосе отвода или придорожной полосе автодороги и имеющие прямой доступ к ней объекты. В Минтрансе поясняют, что за счет концентрации объектов в МФЗ получится сократить количество отдельных примыканий к автодороге, что снизит риск аварийных ситуаций и стабилизирует скоростной режим. Также в ведомстве считают, что предлагаемые изменения создадут благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Важное нововведение - возможность размещения мобильных объектов на площадках отдыха, подчеркнул член Общественного совета при Минтрансе РФ Валерий Машков - его слова приводят в министерстве. "Это позволит развивать сервис в том числе на участках дорог, где строительство капитальных объектов пока экономически нецелесообразно. Для бизнеса это дополнительные возможности, для водителей – более доступный сервис в пути", - отмечает Машков.

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бизнес, россия, госдума