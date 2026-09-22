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Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль
Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль - 22.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль
Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:01+0300
2026-09-22T14:01+0300
2026-09-22T14:01+0300
финансы
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году", - сказал Греф. По итогам 2025 года банк заработал рекордные 1,706 триллиона рублей - на 7,9% больше, чем в 2024 году.
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финансы, герман греф, владимир путин, сбербанк
Финансы, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль
Греф: Сбербанк покажет рекордную чистую прибыль в 2026 году при благоприятной конъюнктуре