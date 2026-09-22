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Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году

Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году - 22.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году

Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:03+0300

2026-09-22T14:03+0300

2026-09-22T14:03+0300

финансы

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Надеемся, что заплатим 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем", – сказал он о планах банка по итогам 2026 года.

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финансы, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк