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Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году
Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году - 22.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году
Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:03+0300
2026-09-22T14:03+0300
2026-09-22T14:03+0300
финансы
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Надеемся, что заплатим 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем", – сказал он о планах банка по итогам 2026 года.
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финансы, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк
Финансы, РОССИЯ, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли в 2026 году
Греф: Сбербанк по итогам 2026 года надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли