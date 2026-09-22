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Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов
Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов - 22.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов
Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:10+0300
2026-09-22T14:10+0300
2026-09-22T14:10+0300
финансы
герман греф
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы не стоим на месте, очень много что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный с технологиями. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных и много чего еще", - сказал он.
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финансы, герман греф, владимир путин, сбербанк
Финансы, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк
Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов
Греф: Сбербанк в ноябре представит новых антропоморфных роботов
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы не стоим на месте, очень много что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный с технологиями. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных и много чего еще", - сказал он.