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Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов

Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов - 22.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представит в ноябре новых человекоподобных роботов

Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:10+0300

2026-09-22T14:10+0300

2026-09-22T14:10+0300

финансы

герман греф

владимир путин

сбербанк

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы не стоим на месте, очень много что сделали, и будем рады отчитаться перед вами за год, проведенный с технологиями. В ноябре этого года мы покажем уже и новых роботов антропоморфных и много чего еще", - сказал он.

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финансы, герман греф, владимир путин, сбербанк