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Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке - 22.09.2026, ПРАЙМ
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T14:16+0300
2026-09-22T14:16+0300
банки
россия
сбербанк
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости. На встрече во вторник глава Сбербанка рассказал президенту о прибыли и дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе о планах представить новых антропоморфных роботов. Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре 2024 года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
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банки, россия, сбербанк
Банки, РОССИЯ, Сбербанк
14:16 22.09.2026
 

Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на руке, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече во вторник глава Сбербанка рассказал президенту о прибыли и дивидендах банка, а также о технологических новинках, в том числе о планах представить новых антропоморфных роботов.
Сбербанк представил первое умное кольцо в декабре 2024 года. Оно отслеживает ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. Умное кольцо весит 5 граммов, работает до 7 дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях - матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.
 
БанкиРОССИЯСбербанк
 
 
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