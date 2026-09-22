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США планируют разместить в Гренландии не менее двух военных баз
США планируют разместить в Гренландии не менее двух военных баз - 22.09.2026, ПРАЙМ
США планируют разместить в Гренландии не менее двух военных баз
США прорабатывают вопрос о размещении на территории Гренландии по меньшей мере двух военных баз, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T15:59+0300
2026-09-22T15:59+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США прорабатывают вопрос о размещении на территории Гренландии по меньшей мере двух военных баз, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Мы собираемся разместить там две (базы – ред.). Мы работаем над этим… Но как минимум две", - сказал он в эфире радио WABC.По словам Рубио, американское военное присутствие в Гренландии станет первой линией противоракетной обороны США, поскольку любые потенциальные ракетные удары по территории страны будут наноситься через Арктику."Многое здесь будет зависеть от противоракетной обороны. Я имею в виду, если посмотреть, откуда… если по США когда-либо будут запущены ракеты, вы же знаете, они полетят через полярный круг и Арктический регион, и наше присутствие там станет первой линией обороны против этого", - объяснил госсекретарь США.Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что в церемонии подписания соглашения по Гренландии, в которой примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, состоится 22 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Речь идет о бессрочном договоре с Копенгагеном, о котором американский лидер заявил накануне. Документ передает Вашингтону контроль над безопасностью острова на безвозмездной основе и позволяет Пентагону незамедлительно приступить к развертыванию там крупного военного контингента.При этом, как сообщало агентство Рейтер, США планируют задействовать в Гренландии две базы: расконсервировать объект времен холодной войны Нарсарсуак на юге и разместить контингент на датской базе Местерсвиг на востоке острова.
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сша, гренландия, марко рубио
США, Гренландия, Марко Рубио
США планируют разместить в Гренландии не менее двух военных баз
Рубио: США прорабатывают вопрос о размещении в Гренландии не менее двух военных баз
ВАШИНГТОН, 22 сен – ПРАЙМ. США прорабатывают вопрос о размещении на территории Гренландии по меньшей мере двух военных баз, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы собираемся разместить там две (базы – ред.). Мы работаем над этим… Но как минимум две", - сказал он в эфире радио WABC.
По словам Рубио, американское военное присутствие в Гренландии станет первой линией противоракетной обороны США, поскольку любые потенциальные ракетные удары по территории страны будут наноситься через Арктику.
"Многое здесь будет зависеть от противоракетной обороны. Я имею в виду, если посмотреть, откуда… если по США когда-либо будут запущены ракеты, вы же знаете, они полетят через полярный круг и Арктический регион, и наше присутствие там станет первой линией обороны против этого", - объяснил госсекретарь США.
Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что в церемонии подписания соглашения по Гренландии, в которой примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, состоится 22 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Речь идет о бессрочном договоре с Копенгагеном, о котором американский лидер заявил накануне. Документ передает Вашингтону контроль над безопасностью острова на безвозмездной основе и позволяет Пентагону незамедлительно приступить к развертыванию там крупного военного контингента.
При этом, как сообщало агентство Рейтер, США планируют задействовать в Гренландии две базы: расконсервировать объект времен холодной войны Нарсарсуак на юге и разместить контингент на датской базе Местерсвиг на востоке острова.