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США, Дания и Гренландия подписали соглашение по острову

США, Дания и Гренландия подписали соглашение по острову - 22.09.2026, ПРАЙМ

США, Дания и Гренландия подписали соглашение по острову

США, Дания и Гренландия подписали на ГА ООН соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове, передает корреспондент РИА Новости. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T18:55+0300

2026-09-22T18:55+0300

2026-09-22T19:06+0300

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. США, Дания и Гренландия подписали на ГА ООН соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принимают участие президент США Дональд Трамп, премьеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. По заверению Трампа, в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Сделка является бессрочной, отмечал он. "Это огромное событие для Европы и США - для всех, включая Гренландию. Нас ждет нечто невероятное. Жители Гренландии были очень любезны, датчане - просто замечательны. Я уверен, нас ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе", - прокомментировал Трамп на полях ГА ООН в ходе встречи с премьер-министрами Дании и Гренландии.Госсекретарь США Рубио, комментируя договоренности, заявлял, что американское военное присутствие в Гренландии станет первой линией противоракетной обороны США, поскольку любые потенциальные ракетные удары по территории страны будут наноситься через Арктику.

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сша, гренландия, дания, дональд трамп