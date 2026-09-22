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На Нерюнгринской ГРЭС проходят восстановительные работы после пожара

На Нерюнгринской ГРЭС проходят восстановительные работы после пожара - 22.09.2026, ПРАЙМ

На Нерюнгринской ГРЭС проходят восстановительные работы после пожара

Восстановительные работы идут на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где во вторник произошел пожар, сообщила администрация Нерюнгринского района республики. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T14:22+0300

2026-09-22T14:22+0300

2026-09-22T14:27+0300

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УЛАН-УДЭ, 22 сен - ПРАЙМ. Восстановительные работы идут на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, где во вторник произошел пожар, сообщила администрация Нерюнгринского района республики. Во вторник республиканский главк МЧС сообщал о возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС - загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Пожар был ликвидирован на 90 квадратных метрах. Причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования, уточняли в ведомстве. "Работы на ГРЭС продолжаются. В настоящее время задействованы 8 бригад и 4 единицы техники. Аварийные службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении администрации. Там отметили, что за счет резервных источников электроснабжение населенных пунктов, питающихся от НГРЭС, восстановлено в полном объеме. По теплоснабжению достигнут зимний режим, который был до аварийной ситуации. В администрации обратили внимание, что в поселке Серебряный Бор, где расположен объект, в ближайшие часы возможно снижение температуры теплоносителя. Нерюнгринская ГРЭС входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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