https://1prime.ru/20260922/guardian-873535853.html

Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian

Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian - 22.09.2026, ПРАЙМ

Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН призвать его завершить конфликт с... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:26+0300

2026-09-22T09:26+0300

2026-09-22T09:26+0300

мировая экономика

общество

сша

великобритания

иран

энди бернем

дональд трамп

марк карни

оон

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861138_0:264:410:495_1920x0_80_0_0_4507686e1208480adc1463140fc0e579.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН призвать его завершить конфликт с Ираном, пишет газета Guardian. "Бернем ... сообщил, что воспользуется своей первой встречей с Трампом во вторник, чтобы призвать президента США к деэскалации конфликта в Иране", - говорится в сообщении газеты. По данным источников в правительстве Великобритании, на которые ссылается Guardian, Бернем будет стремиться следовать "третьему пути" в отношениях с президентом США: не вступать в открытые конфронтации, как премьер-министр Канады Марк Карни, и не доходить до "открытой лести", как бывший британский премьер-министр Стармер в начале своего пребывания на этом посту, а полагаться на "силу своей личности". "Посыл заключается в том, что мы хотим увидеть окончание конфликта (в Иране - ред.) как можно скорее, и мы готовы сыграть свою роль ", - цитирует газета Бернема. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

сша

великобритания

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, великобритания, иран, энди бернем, дональд трамп, марк карни, оон, мид