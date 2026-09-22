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Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian
Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian - 22.09.2026, ПРАЙМ
Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН призвать его завершить конфликт с... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T09:26+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН призвать его завершить конфликт с Ираном, пишет газета Guardian. "Бернем ... сообщил, что воспользуется своей первой встречей с Трампом во вторник, чтобы призвать президента США к деэскалации конфликта в Иране", - говорится в сообщении газеты. По данным источников в правительстве Великобритании, на которые ссылается Guardian, Бернем будет стремиться следовать "третьему пути" в отношениях с президентом США: не вступать в открытые конфронтации, как премьер-министр Канады Марк Карни, и не доходить до "открытой лести", как бывший британский премьер-министр Стармер в начале своего пребывания на этом посту, а полагаться на "силу своей личности". "Посыл заключается в том, что мы хотим увидеть окончание конфликта (в Иране - ред.) как можно скорее, и мы готовы сыграть свою роль ", - цитирует газета Бернема. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
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мировая экономика, общество , сша, великобритания, иран, энди бернем, дональд трамп, марк карни, оон, мид
Мировая экономика, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, Энди Бернем, Дональд Трамп, Марк Карни, ООН, МИД
Бернем попросит Трампа завершить конфликт с Ираном, пишет Guardian
Guardian: Бернем на встрече с Трампом намерен призвать его завершить конфликт с Ираном