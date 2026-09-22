Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала - 22.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260922/ii-873526332.html
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала - 22.09.2026, ПРАЙМ
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала
С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T02:02+0300
2026-09-22T02:02+0300
развитие ии
пенсии
финансы
программа долгосрочных сбережений
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869333503_0:75:1281:795_1920x0_80_0_0_9c9f410c70395e3abf4d23af0df7710a.jpg
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в таких условиях растет значение собственного пенсионного капитала, который остается с человеком на всех этапах трудового пути.Привычная модель трудовой жизни долгое время была довольно линейной: учеба, многие годы работы, чаще всего у одного-двух работодателей, затем пенсия. По словам эксперта, сегодня эта схема становится не единственной, и ИИ может ускорить перемены."Цифровые инструменты помогают специалисту быстрее работать с информацией, документами и расчетами. У человека появляется больше возможностей: совмещать несколько направлений, пробовать себя в новой сфере, открывать свое дело. Трудовой путь становится разнообразнее, и к планированию будущего дохода тоже нужен более гибкий подход", – говорит Цыганов.Эксперт отмечает, что в такой модели особенно важно, чтобы сбережения на будущее были привязаны к самому человеку, а не к конкретному месту работы. Тогда смена работодателя или формата занятости не прерывает их формирование.При этом работодатели тоже могут участвовать в формировании будущего дохода сотрудников. Специалисты, которые уверенно пользуются новыми технологиями, будут высоко цениться, и компании станут чаще предлагать им не только зарплату, но и долгосрочные программы, в том числе корпоративные пенсионные программы.Хорошей практикой можно считать ситуацию, при которой накопления принадлежат человеку, а разные работодатели на разных этапах карьеры могут вносить в них свой вклад. Такие сбережения сопровождают человека всю жизнь и дают ему больше свободы в решениях о том, когда, сколько и в каком формате работать.Такую возможность, дает программа долгосрочных сбережений. Средства на счете принадлежат гражданину и сохраняются при смене работы. "Их пополняют личные взносы, поддержка государства, налоговый вычет и инвестиционный доход, а также взносы работодателя, если компания участвует в программе", - заключает эксперт.
https://1prime.ru/20260910/gorelkina-873139299.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869333503_60:0:1219:869_1920x0_80_0_0_16f1afc617a1651b3b8b7def17f003d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
развитие ии, пенсии, финансы, программа долгосрочных сбережений, эксклюзив
развитие ИИ, Пенсии, Финансы, программа долгосрочных сбережений, Эксклюзив
02:02 22.09.2026
 
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала

Раскрыто, как ИИ меняет суть личного пенсионного капитала

© АЭИ "Прайм", сгенерировано ИИСмартфон на фоне вида из окна
Смартфон на фоне вида из окна
© АЭИ "Прайм", сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в таких условиях растет значение собственного пенсионного капитала, который остается с человеком на всех этапах трудового пути.
Привычная модель трудовой жизни долгое время была довольно линейной: учеба, многие годы работы, чаще всего у одного-двух работодателей, затем пенсия. По словам эксперта, сегодня эта схема становится не единственной, и ИИ может ускорить перемены.
"Цифровые инструменты помогают специалисту быстрее работать с информацией, документами и расчетами. У человека появляется больше возможностей: совмещать несколько направлений, пробовать себя в новой сфере, открывать свое дело. Трудовой путь становится разнообразнее, и к планированию будущего дохода тоже нужен более гибкий подход", – говорит Цыганов.
Эксперт отмечает, что в такой модели особенно важно, чтобы сбережения на будущее были привязаны к самому человеку, а не к конкретному месту работы. Тогда смена работодателя или формата занятости не прерывает их формирование.
При этом работодатели тоже могут участвовать в формировании будущего дохода сотрудников. Специалисты, которые уверенно пользуются новыми технологиями, будут высоко цениться, и компании станут чаще предлагать им не только зарплату, но и долгосрочные программы, в том числе корпоративные пенсионные программы.
Конференция по искусственному интеллекту в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
Перечислены профессии, которые может обесценить искусственный интеллект
10 сентября, 02:02
Хорошей практикой можно считать ситуацию, при которой накопления принадлежат человеку, а разные работодатели на разных этапах карьеры могут вносить в них свой вклад. Такие сбережения сопровождают человека всю жизнь и дают ему больше свободы в решениях о том, когда, сколько и в каком формате работать.
Такую возможность, дает программа долгосрочных сбережений. Средства на счете принадлежат гражданину и сохраняются при смене работы. "Их пополняют личные взносы, поддержка государства, налоговый вычет и инвестиционный доход, а также взносы работодателя, если компания участвует в программе", - заключает эксперт.
 
развитие ИИПенсииФинансыпрограмма долгосрочных сбереженийЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала