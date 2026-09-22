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ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала - 22.09.2026, ПРАЙМ
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала
С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал... | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T02:02+0300
2026-09-22T02:02+0300
2026-09-22T02:02+0300
развитие ии
пенсии
финансы
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в таких условиях растет значение собственного пенсионного капитала, который остается с человеком на всех этапах трудового пути.Привычная модель трудовой жизни долгое время была довольно линейной: учеба, многие годы работы, чаще всего у одного-двух работодателей, затем пенсия. По словам эксперта, сегодня эта схема становится не единственной, и ИИ может ускорить перемены."Цифровые инструменты помогают специалисту быстрее работать с информацией, документами и расчетами. У человека появляется больше возможностей: совмещать несколько направлений, пробовать себя в новой сфере, открывать свое дело. Трудовой путь становится разнообразнее, и к планированию будущего дохода тоже нужен более гибкий подход", – говорит Цыганов.Эксперт отмечает, что в такой модели особенно важно, чтобы сбережения на будущее были привязаны к самому человеку, а не к конкретному месту работы. Тогда смена работодателя или формата занятости не прерывает их формирование.При этом работодатели тоже могут участвовать в формировании будущего дохода сотрудников. Специалисты, которые уверенно пользуются новыми технологиями, будут высоко цениться, и компании станут чаще предлагать им не только зарплату, но и долгосрочные программы, в том числе корпоративные пенсионные программы.Хорошей практикой можно считать ситуацию, при которой накопления принадлежат человеку, а разные работодатели на разных этапах карьеры могут вносить в них свой вклад. Такие сбережения сопровождают человека всю жизнь и дают ему больше свободы в решениях о том, когда, сколько и в каком формате работать.Такую возможность, дает программа долгосрочных сбережений. Средства на счете принадлежат гражданину и сохраняются при смене работы. "Их пополняют личные взносы, поддержка государства, налоговый вычет и инвестиционный доход, а также взносы работодателя, если компания участвует в программе", - заключает эксперт.
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развитие ии, пенсии, финансы, программа долгосрочных сбережений, эксклюзив
развитие ИИ, Пенсии, Финансы, программа долгосрочных сбережений, Эксклюзив
ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала
Раскрыто, как ИИ меняет суть личного пенсионного капитала
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в таких условиях растет значение собственного пенсионного капитала, который остается с человеком на всех этапах трудового пути.
Привычная модель трудовой жизни долгое время была довольно линейной: учеба, многие годы работы, чаще всего у одного-двух работодателей, затем пенсия. По словам эксперта, сегодня эта схема становится не единственной, и ИИ может ускорить перемены.
"Цифровые инструменты помогают специалисту быстрее работать с информацией, документами и расчетами. У человека появляется больше возможностей: совмещать несколько направлений, пробовать себя в новой сфере, открывать свое дело. Трудовой путь становится разнообразнее, и к планированию будущего дохода тоже нужен более гибкий подход", – говорит Цыганов.
Эксперт отмечает, что в такой модели особенно важно, чтобы сбережения на будущее были привязаны к самому человеку, а не к конкретному месту работы. Тогда смена работодателя или формата занятости не прерывает их формирование.
При этом работодатели тоже могут участвовать в формировании будущего дохода сотрудников. Специалисты, которые уверенно пользуются новыми технологиями, будут высоко цениться, и компании станут чаще предлагать им не только зарплату, но и долгосрочные программы, в том числе корпоративные пенсионные программы.
Перечислены профессии, которые может обесценить искусственный интеллект
Хорошей практикой можно считать ситуацию, при которой накопления принадлежат человеку, а разные работодатели на разных этапах карьеры могут вносить в них свой вклад. Такие сбережения сопровождают человека всю жизнь и дают ему больше свободы в решениях о том, когда, сколько и в каком формате работать.
Такую возможность, дает программа долгосрочных сбережений. Средства на счете принадлежат гражданину и сохраняются при смене работы. "Их пополняют личные взносы, поддержка государства, налоговый вычет и инвестиционный доход, а также взносы работодателя, если компания участвует в программе", - заключает эксперт.