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ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала

ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала - 22.09.2026, ПРАЙМ

ИИ меняет концепцию личного пенсионного капитала

С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T02:02+0300

2026-09-22T02:02+0300

2026-09-22T02:02+0300

развитие ии

пенсии

финансы

программа долгосрочных сбережений

эксклюзив

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МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта карьера становится более гибкой: люди чаще меняют работу, осваивают новые профессии, берутся за проекты. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в таких условиях растет значение собственного пенсионного капитала, который остается с человеком на всех этапах трудового пути.Привычная модель трудовой жизни долгое время была довольно линейной: учеба, многие годы работы, чаще всего у одного-двух работодателей, затем пенсия. По словам эксперта, сегодня эта схема становится не единственной, и ИИ может ускорить перемены."Цифровые инструменты помогают специалисту быстрее работать с информацией, документами и расчетами. У человека появляется больше возможностей: совмещать несколько направлений, пробовать себя в новой сфере, открывать свое дело. Трудовой путь становится разнообразнее, и к планированию будущего дохода тоже нужен более гибкий подход", – говорит Цыганов.Эксперт отмечает, что в такой модели особенно важно, чтобы сбережения на будущее были привязаны к самому человеку, а не к конкретному месту работы. Тогда смена работодателя или формата занятости не прерывает их формирование.При этом работодатели тоже могут участвовать в формировании будущего дохода сотрудников. Специалисты, которые уверенно пользуются новыми технологиями, будут высоко цениться, и компании станут чаще предлагать им не только зарплату, но и долгосрочные программы, в том числе корпоративные пенсионные программы.Хорошей практикой можно считать ситуацию, при которой накопления принадлежат человеку, а разные работодатели на разных этапах карьеры могут вносить в них свой вклад. Такие сбережения сопровождают человека всю жизнь и дают ему больше свободы в решениях о том, когда, сколько и в каком формате работать.Такую возможность, дает программа долгосрочных сбережений. Средства на счете принадлежат гражданину и сохраняются при смене работы. "Их пополняют личные взносы, поддержка государства, налоговый вычет и инвестиционный доход, а также взносы работодателя, если компания участвует в программе", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

развитие ии, пенсии, финансы, программа долгосрочных сбережений, эксклюзив