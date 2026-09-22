https://1prime.ru/20260922/ii-873533488.html

ИИ ускорил сразу несколько этапов кибератак, заявили в andex Cloud

ИИ ускорил сразу несколько этапов кибератак, заявили в andex Cloud - 22.09.2026, ПРАЙМ

ИИ ускорил сразу несколько этапов кибератак, заявили в andex Cloud

Искусственный интеллект позволил злоумышленникам ускорить сразу несколько этапов кибератак, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T03:28+0300

2026-09-22T03:28+0300

2026-09-22T03:28+0300

технологии

общество

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873533488.jpg?1790036881

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект позволил злоумышленникам ускорить сразу несколько этапов кибератак, рассказал генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. "С помощью ИИ у злоумышленников ускорилось сразу несколько этапов атаки – от подготовки до эксплуатации уязвимости и закрепления в системе. По данным нашего исследования, в 2026 году ИИ-агенты в сотни раз ускорили разработку эксплойтов (программный код или набор команд, которые используют уязвимости и ошибки в защите компьютерных программ для получения несанкционированного доступа) и вредоносного кода и сократили интервал между раскрытием уязвимости и первыми попытками ее эксплуатации", - рассказал он газете "Ведомости". Кроме того, Атрепьев поделился, что растет и доля автоматизированных атак. Он пояснил, что для обхода средств защиты ИИ применяли 54,8% злоумышленников. Также Атрепьев отметил, что вместо выбора одного механизма для конкретной среды модель может одновременно запустить несколько популярных атак, даже если часть из них не сработает. Генеральный директор отметил, что атакующие быстрее внедряют ИИ из-за низких требований к точности, а защитники вынуждены действовать осторожнее из-за высокой цены ошибки. При этом среди российских компаний растет спрос на ИИ-агентов для защиты инфраструктуры, добавил Атрепьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ведомости