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Трамп пообещал поощрять развитие искусственного интеллекта - 22.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп пообещал поощрять развитие искусственного интеллекта
Трамп пообещал поощрять развитие искусственного интеллекта - 22.09.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал поощрять развитие искусственного интеллекта
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. | 22.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-22T19:04+0300
2026-09-22T19:04+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
оон
ии
искусственный интеллект
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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. "Мы будем только поощрять суперинтеллект. Мы будем поощрять его, а не сдерживать", - заявил Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. При этом президент США отметил, что власти будут внимательно следить за развитием технологии, в том числе через министерство юстиции. "Соединенные Штаты также категорически отвергают любые попытки выстроить глобалистскую схему контроля над искусственным интеллектом, о котором сейчас так много говорят", - заявил Трамп.По его словам, эту технологию отныне следует официально называть "суперинтеллектом", поскольку термин "искусственный" создает ложное впечатление ее поддельности.Американский лидер назвал технологию поразительной, подчеркнув при этом необходимость соблюдать осторожность, и объявил, что отныне во всех официальных документах США и, как он надеется, всего мира, будет использоваться исключительно более точное определение "суперинтеллект"."Отныне во всех документах США и, надеюсь, всего мира будет использоваться гораздо более точный термин "сверхъестественный" вместо "искусственный", - заявил Трамп.По словам американского президента, ИИ действительно удивителен, однако необходимо соблюдать осторожность.Трамп добавил, что США сейчас лидируют в этой сфере и намерены сохранить лидерство. Он также заявил, что развитие технологии может оказаться масштабнее промышленной революции или появления интернета.Ранее Трамп пообещал вскоре назначить советника по вопросам искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что для этой работы будут приглашены только люди с высоким уровнем интеллекта.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, оон, ии, искусственный интеллект
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ООН, ИИ, искусственный интеллект
19:04 22.09.2026
 
Трамп пообещал поощрять развитие искусственного интеллекта

Трамп: США намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать

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ООН, 22 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его.
"Мы будем только поощрять суперинтеллект. Мы будем поощрять его, а не сдерживать", - заявил Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом президент США отметил, что власти будут внимательно следить за развитием технологии, в том числе через министерство юстиции.
"Соединенные Штаты также категорически отвергают любые попытки выстроить глобалистскую схему контроля над искусственным интеллектом, о котором сейчас так много говорят", - заявил Трамп.
По его словам, эту технологию отныне следует официально называть "суперинтеллектом", поскольку термин "искусственный" создает ложное впечатление ее поддельности.
Американский лидер назвал технологию поразительной, подчеркнув при этом необходимость соблюдать осторожность, и объявил, что отныне во всех официальных документах США и, как он надеется, всего мира, будет использоваться исключительно более точное определение "суперинтеллект".
"Отныне во всех документах США и, надеюсь, всего мира будет использоваться гораздо более точный термин "сверхъестественный" вместо "искусственный", - заявил Трамп.
По словам американского президента, ИИ действительно удивителен, однако необходимо соблюдать осторожность.
Трамп добавил, что США сейчас лидируют в этой сфере и намерены сохранить лидерство. Он также заявил, что развитие технологии может оказаться масштабнее промышленной революции или появления интернета.
Ранее Трамп пообещал вскоре назначить советника по вопросам искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что для этой работы будут приглашены только люди с высоким уровнем интеллекта.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампООНИИискусственный интеллект
 
 
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